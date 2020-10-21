Поліція від завтра бере під посилену охорону виборчі дільниці

Міністерство внутрішніх справ з 21 жовтня по 1 листопада переходить на посилений варіант несення служби.

Про це, як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу МВС., під час селекторної наради повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

«З 21 жовтня по 1 листопада МВС переводиться на посилений варіант несення служби. В повному обсязі розгортається система управління: центральних та регіональних управлінь Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та ДПСУ. Необхідно налагодити обмін інформацією на рівні головних управлінь Нацполіції, центрального офісу Нацполіцї. Особлива увага - на переміщення всіх груп», - сказав Яровий.

Урядовець відзначив, що кожне повідомлення, яке надходить до чергових частин, має бути опрацьоване.

Яровий уточнив, що до 23 жовтня авіація МВС має бути передислокована до місць базування та переведена у режим чергування.

«Крім того, (потрібно – ред.) здійснити відрядження підрозділів навчальних закладів Нацполіції та Нацгвардії до місць несення служби, провести детальні інструктажі. Весь особовий склад повинен бути забезпечений всіма необхідними індивідуальними засобами захисту», - сказав Яровий.

Заступник міністра повідомив, що під охороною вже перебувають 1 340 територіальних виборчих комісій, із залученням 2 729 поліцейських.

«Уже завтра, 22 жовтня, беремо під охорону дільничні виборчі комісії. Крім того, поліція продовжує роботу з документування правопорушень на всіх етапах виборчого процесу», - поінформував Яровий.

Водночас посадовець підкреслив, що комунікація із ЦВК налагоджена на 100%, тому, командири на місцях повинні вчасно реагувати на всі виклики, щоб контролювати всі непередбачувані обставини.

У свою чергу, заступник глави МВС Сергій Гончаров повідомив, що у регіонах вже створені оперативні резерви для реагування на виклики та загрози, які можуть статися в рамках проведення виборів. Зокрема, планують залучити авіацію.

Читайте також: ОПОРА назвала основні виборчі порушення

«Ми плануємо залучати всі наявні сили та засоби авіації системи МВС - літаки та гелікоптери. Наявність гелікоптерів дозволить реагувати на протиправну діяльність у найвіддаленіших точках, де немає посадкових смуг», - сказав Гончаров.

Зі свого боку, голова Нацполіції Ігор Клименко звернув увагу на те, що поліцейські контролюватимуть масковий режим на дільницях. Він запевнив, що поліція лишається осторонь політичних процесів, не надає оцінку будь-яким політичним подіям, а лише попереджає можливі провокації.. "Наша основна мета – забезпечити безпеку під час проведення виборів», - сказав Клименко.

Глава Нацполіції також відзначив, що правоохоронці мають врахувати всі загрози та не допустити насильства до громадян, які проводитимуть і братимуть участь в опитуванні, зініційованому Президентом України.

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.