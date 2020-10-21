Поліція посилила охорону 35 підприємств, які виготовляють виборчу документацію

Працівники поліції посилили заходи безпеки поблизу 35 підприємств, які виготовляють виборчу документацію.

Про це голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив під час міжвідомчої наради з керівниками структурних та територіальних підрозділів МВС, інформує Управління комунікації Національної поліції, передає Укрінформ.

«Нині під охороною поліції перебувають 1400 територіальних виборчих комісій. Посилено заходи безпеки поблизу 35 підприємств, які виготовляють виборчу документацію», – наголосив голова Нацполіції.

Клименко поінформував, що відповідно до Виборчого кодексу, з 22 жовтня починають отримувати бюлетені дільничні виборчі комісії, тож він звернув увагу керівників поліції на необхідності чіткої взаємодії з головами ДВК для організації супроводження, охорони документації та подальшого взяття під охорону приміщень виборчих комісій.

За його словами, відомство провело великий обсяг роботи з планування та підготовки поліцейських, і що поліція готова до забезпечення безпеки громадян та охорони виборчих дільниць у день голосування.

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Окремо голова НПУ зазначив, що поліція є аполітичною та не втручається у виборчий процес, і уточнив, що поліція в жодному разі не даватиме оцінку будь-яким політичним заявам.

«Наша основна мета – забезпечення безпеки громадян та проведення чесних виборів. В день голосування поліцейські стежитимуть за тим, аби не було жодних провокацій», - сказав Клименко.

Він нагадав також, що на минулому тижні поліцейські взяли участь у командно-штабних навчаннях МВС, під час яких відпрацювали алгоритми взаємодії та тактику ефективного реагування на можливі ускладнення оперативної обстановки під час виборів.

Клименко уточнив, що у день голосування буде залучено практично 100 відсотків особового складу, який виконуватиме завдання на виборчих дільницях, здійснюватиме реагування на повідомлення громадян, забезпечуватиме безпеку дорожнього руху тощо.

Водночас глава відомства наголосив на важливості дотриманням карантинних заходів на дільницях - як з боку поліцейських, так і з боку звичайних громадян.

«Уважно стежте за тим, аби усі громадяни дотримувалися встановлених правил – носили правильно вдягнуті засоби захисту. Першочергово проводимо роз’яснювальну роботу, а у випадку ігнорування зауваження – будуть складені відповідні адмінпротоколи», - підкреслив він.

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.