Соцмережі замість концертів: як карантин вплинув на виборчу рекламу

Витрачені політиками кошти на рекламу в соціальних мережах мають бути відображені у звітах видатків із виборчих фондів.

Про це сказала голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська під час онлайн-марафону «Місцеві вибори 2020. На фінішній прямій», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми досліджували Фейсбук і агітацію там. І кошти, які зараз витрачають політики, вони мають бути відтворені і продемонстровані у звітах видатків із виборчих фондів, на що ми сподіваємося. Тому що принаймні за серпень у нас акумульована база даних щодо 20 тисяч постів політичної реклами, які прорекламовані на суму до 400 тисяч доларів. За вересень це уже 36 тисяч постів реклами, які вартували близько півтора мільйона доларів. І якщо говорити про жовтень, ця сума ще примножуєтсья, і чисельність ще зростає. Тому що умови карантину, обмеження певні, неможливість проводити законно великі масові заходи, зокрема, концерти, різного роду безпосередні комунікації та агітації, призвели до того, що частина ресурсів мігрує в соцмережі», - розповіла Айвазовська.

Вона зауважила, що неврегульованість процесу агітації в соціальних мережах і мережі Інтернет є викликом не лише для України, а і для всього світу.

«Перемовини про не просто правила гри, про цінності демократії, інститутів виборів, в усіх країнах світу, які сповідують ці принципи, з власниками соціальних мереж, тривають уже досить довго. І такою точкою висхідною став 2016 рік президентських виборів у Сполучених Штатах Америки, коли за рахунок збору персональних даних громадян була масована кампанія таргетування реклами на різні цільові аудиторії», - нагадала Айвазовська.

Читайте також: ОПОРА порахувала витрати політиків на рекламу у Фейсбуці

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.