Дніпропетровщина передвиборча: тиск на мерів й анонсовані «маски-шоу»

На посаду голови Дніпра претендуватимуть 17 кандидатів від 14 партій

На Дніпропетровщині виборчий процес до місцевих рад сягнув апогею. Усі дороги рясніють білбордами кандидатів від різних партій. Вони стрімко пішли в народ, проводять зустрічі з виборцями.

За даними Дніпровської міської ТВК, на посаду голови Дніпра претендуватимуть 17 кандидатів від 14 партій. Це чинний голова Борис Філатов від партії “Пропозиція”, Загід Краснов – від партії “Громадська сила”, Мгер Куюмчян – від “Батьківщини”, Олександр Вілкул – від політичної партії “Блок Вілкула “Українська перспектива”, Павло Атаманчук – від партії “Справа”, Сергій Риженко – від “Слуги народу”, Олег Василенко – від Всеукраїнського об'єднання "Свобода, Віталій Жеганський – від партії “Голос”, Тетяна Лампіка – “Зелені”, Сергій Нікітін – ОПЗЖ, Тетяна Ричкова – “Євросолідарність”, Артем Романюків – “Демальянс”, Дмитро Семеренко – “Команда Дніпра”, Ігор Майденко від партії “Національний корпус” та троє самовисуванців – Олена Сергєєва, Євген Богиня й Михайло Корольов. Найбільш реальними претендентами за право керувати містом, яке “не перше, але й не друге” у країні, політологи вбачають трьох фаворитів: Бориса Філатова, Олександра Вілкула та Загіда Краснова. Хто з них переможе, дізнаємося після 25 жовтня.

У СКІЛЬКИ ТУРІВ ОБИРАТИМУТЬ МЕРА?

Бориса Філатова міська виборча комісія зареєструвала кандидатом одним із перших. До речі, він чи не єдиний, хто офіційно на період передвиборчих перегонів пішов у відпустку. Цей час він активно використовує, аби зустрітися зі своїми виборцями просто у житлових мікрорайонах. Свої зустрічі він не скасовував ні через дощ, ні через обливання зеленкою і нашатирем, ні через провокації та бійки, що, як стверджує Філатов, сплановані його політичними опонентами.

Як повідомив директор центру суспільного розвитку “Інтер-акція” Юрій Лагутов, нинішній мер Дніпра має шанси перемогти у першому турі виборів, адже, за словами експерта, вже на початку виборчої кампанії його рейтинг на третину перевищував рейтинги решти кандидатів.

Юрій Лагутов каже, що якби вибори відбувалися на найближчому тижні, то за Філатова проголосували б 31,7% мешканців міста. У другому турі, якщо такий буде, конкуренцію Філатову можуть скласти лідер блоку “Українська перспектива” Олександр Вілкул (13,2%) та Загід Краснов від “Громадської сили” (26,7%). Головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко набрав би трохи більше 10% голосів.

У Фейсбуці Філатов згадує, що має чітке дежавю з 2015 роком, коли його опонентом у боротьбі за крісло міського голови Дніпра був Олександр Вілкул. Саме його він називає сильним і гідним суперником і тому знову приймає виклик.

НЕПРИМИРЕННИЙ ОПОНЕНТ

Загід Краснов, другий у мерському рейтингу, свою політичну кар’єру розпочав з 2002 року, ставши депутатом Дніпропетровської міськради. Під час президентських виборів 2004 року він керував Дніпропетровським штабом кандидата в президенти України Віктора Ющенка. А в 2010 році керував штабом вже іншого кандидата — Сергія Тігіпка. Вдруге депутатом міськради Дніпра Краснов став у 2006-2010 роках від “Блоку Лазаренка”, де був головою.

У 2015 році балотувався на посаду міського голови Дніпра. Його як безпартійного висунула партія “Громадська сила”. За результатами став третім.

У 2016 році як самовисуванець ішов до Верховної Ради в окрузі №27, посів друге місце, так само не потрапив до ВР і в 2019-му. Через це за ним закріпилось прізвисько “вічно другий”.

Невибагливим Краснова вважають й у виборі політичних союзників: пройшовши до міськради Дніпра від партії Павла Лазаренка, він створив альянс із «Партією регіонів», фракцією “Віче”, Блоком Наталії Вітренко і КПУ й керував більшістю депутатів у міськраді. Улітку 2012 року Краснов приєднується до “Українського вибору Медведчука”.

У депутатстві Дніпровської міськради 7-го скликання Загід Краснов сам себе вважає непримиренним опонентом Бориса Філатова.

СУПЕРЛІКАР ПОБОРЕТЬСЯ ЗА МЕРСЬКЕ КРІСЛО

Спершу кандидатом від “Слуги народу” у Дніпрі називали нардепа Максима Бужанського. Згодом почали припускати, що ставку буде зроблено на головлікаря Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.Мечникова Сергія Риженка. Однак довгий час і сам Сергій Анатолійович, який досі є депутатом облради від “Блоку Петра Порошенка” (“Євросолідарність”), і його колеги та найближче оточення говорили, що він не збирається йти в політику. Згодом аргументи “Слуги народу”, очевидно, переважили – і Володимир Зеленський особисто представив його в команді партії. Разом з ним до міської ради Дніпра висунуті його колеги — заступник головлікаря Юрій Скребець, завідуючий онкологічним відділенням отоларингології Сергій Тимчук та завідуюча обласною консультативною поліклінікою Єсенія Тарасова.

Для лікарів – головне здоров’я, цей девіз і взяв Риженко-кандидат на озброєння. Його мета — повернути медичних сестер у загальноосвітні школи. Що в медицині у нас не все гаразд, видно вже всім неозброєним оком, та чи вдасться Риженку-меру успішно керувати містом-мільйонником?

Усіляко намагається сприяти зростанню рейтингу кандидата від “Слуги народу” керівник виборчого штабу партії в області й номер один у списку партії до обласної ради — чинний її голова Святослав Олійник. Особливо це стало помітно на фоні боротьби з COVID-19, де поступово обласній лікарні відвели головну роль.

Крім численних білбордів, реклами на колесах, Риженко чи не найтоповіший і в соціальних мережах. За визначенням Громадянської мережі ОПОРА, серед кандидатів на посаду міського голови Дніпра Сергій Риженко має найбільше рекламних дописів.

Тим часом на перемогу кандидата від “Слуги народу” у Кривому Розі Дмитра Шевчика експерти дають небагато шансів. Увечері 3 вересня в Кривому Розі син Шевчика — Марк, керуючи елітною іномаркою, намагався проїхати на червоне світло і прямо на пішохідному переході збив 11-річного хлопчика. Дитина була доставлена в лікарню, за її життя боролися лікарі. Сам Дмитро Шевчик тоді зробив усе, аби травмована дитина швидко одужала, проте нині резонансну справу поліція затягує.

РЕГІОНАЛЬНІ НЮАНСИ

До Дніпропетровської обласної ради виборці обиратимуть кандидатів з поміж 11 партій. Списки від “Слуги народу” очолює чинний голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник. Від “Свободи” – керівник Дніпропетровської обласної організації партії Олександр Замковий, від партії “Перспектива” – ексголова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, від “Опозиційної платформи — За життя” – голова обласного відділення партії Геннадій Гуфман. Партія “Наш край” покладається на чотириразового міського голову Дніпра Івана Куліченка, партія “За майбутнє” пропонує в депутати облради генерального директора Нікопольського заводу феросплавів Володимира Куцина, “Євросолідарність” – Героя України, генерал-лейтенанта Михайла Забродського, у “Громадській силі” список очолив син лідера партії Руслан Краснов, Блок Вілкула “Українська перспектива” висунув екс-голову Дніпропетровської облради Євгена Удода, ВО “Батьківщина” – Антоніну Ульяхіну – тітку Юлії Тимошенко.

За інформацією координатора Громадянської мережі ОПОРА зі спостереження за виборами у Дніпропетровській області Вадима Головченка, Дніпропетровська обласна ТВК відмовила у реєстрації кандидатів у депутати обласної ради від Аграрної партії. Дніпровська міська ТВК не зареєструвала кандидатів від Партії зелених України і “Нашого краю”, Новомосковська міська ТВК не зареєструвала “Партію Шарія” та Партію зелених України.

“При цьому представники партії “Наш край” оскаржили відмову в Окружному адміністративному суді. А “За майбутнє” оскаржила відмову в реєстрації Новомосковської міської та Кам’янської міської ТВК”, – зазначив Вадим Головченко.

Вадим Головченко

У дрібніших містах Дніпропетровщини вдосталь своїх інтриг. Так у Кам’янському конкуренцію чинному меру Андрію Білоусу, який створив у місті локальну партію “Бджола”, на виборах реально створює відомий як автор плакату “Баба з котом” колишній Єлизаветівський голова Максим Голосний, який цього разу став під знамена партії “Батьківщина”.

Загострилася передвиборча боротьба у Кривому Розі. За словами політолога Костя Бондаренка, у місті, де при владі довго перебував Юрій Вілкул, виник цілий клан, який намагається втримати владу в своїх руках.

“Мер міста Юрій Вілкул і його син розраховують на те, що у них і надалі буде підтримка. Хоча соціологія цього вже не показує. У цілому, Кривий Ріг дає багато сигналів з приводу того, що там не все чисто і чесно", – говорить Бондаренко.

Кость Бондаренко

Водночас Дніпропетровська обласна прокуратура викликала на допит міського голову Кривого Рогу Юрія Вілкула як підозрюваного у справі про тиск на керівництво “АрселорМіттал Кривий Ріг”. Сам Вілкул розцінює реанімовану з 2015 року справу як спробу тиску та усунення його з виборчого процесу. Про це повідомили в управлінні преси та внутрішньої політики Криворізької міськради.

ПОРУШЕННЯ, ЯКІ ВЖЕ СТАЛИСЯ І ЯКИХ ВДАЛОСЯ УНИКНУТИ

Як зауважує голова правління “Комітету виборців України” Станіслав Жолудєв, ще на початку виборчого процесу спостерігалися явища так званої “мінусовки”: статті, відеоролики в мережі Інтернет, графічні зображення, листівки певного змісту, псування візуальної реклами, наметів, роздаткового матеріалу. Загалом до поліції надійшло 13 заяв та повідомлень, пов’язаних із порушенням виборчого законодавства.

Станіслав Жолудєв

“Комітет виборців України” володів інформацією, що в регіоні були зафіксовані випадки звернень до міграційної служби з проханням змінити прізвище на прізвище чинного міського голови Дніпра.

“Ми знаємо, що існує технологія використання двійників, коли просто відбувається здвоєння кандидатів, і особливо це стосується реальних претендентів. До перемоги це не призведе, але в основного кандидата 2-3 проценти відніме”, – пояснює Жолудєв.

Розуміючи негативні наслідки таких технологій, на це швидко зреагували у міській раді Дніпра. Голова Громадської ради при Дніпровській міськраді Геннадій Корбан говорив про підготовку як мінімум п’яти клонів під мера Дніпра. Але спробу зареєструвати їх не допустили. Як саме, обіцяють розповісти вже після виборів.

ПОЛІТИЗОВАНИЙ COVID-19

Що ближче до дати виборів, то жахливіша в Україні статистика захворювання на COVID-19. Дніпро не став винятком. Проте ніщо не завадило проведенню Дня міста в обласному центрі. У міській раді запевняли, що всі заходи проходили з дотриманням протиепідемічних вимог, а зростання кількості інфікованих відбувається через те, що лабораторії виконують тести до 10-15 днів і видають “позитивні” за кілька днів.

Голова Громадської ради при Дніпровській міськраді Геннадій Корбан вважає, що хворобу політизують, аби таким чином виправдати програш кандидатів від партії “Слуга народу”, проте, запевнив він, Дніпро готовий зустрітись із випробуваннями, якщо такі настануть.

“На складах міськздороввідділу Дніпра приготовлено 20 тисяч лікувальних доз найбільш дефіцитних лікарських препаратів для лікування COVID-19. Кожен тиждень лікарні проводять закупівлі засобів індивідуального захисту в необхідному обсязі. В Дніпрі щодня здійснюється маршрутизація – окремо «ковідних» хворих і хворих на пневмонію. У місті підготовлено дві резервні лікарні на 1200 ліжок – №8 і 16-та. Лікарні забезпечені всім необхідним, у тому числі киснем для сатурації легень. А також достатньою кількістю ШВЛ-апаратів – для важких хворих. По місту найнижча смертність по Україні, – трохи більше одного відсотка. Тут, у Дніпрі ми знаємо, як впоратися з пандемією і ділимося досвідом зі своїми колегами в Україні. Тому місцеві вибори відбудуться всупереч паніці, яку розганяють”, – запевнив Корбан.

ОБІЦЯНКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Як наголошується в аналітичному брифі “Проблеми міста напередодні виборів до місцевого самоврядування” Регіональної виборчої ради Дніпра, основні гравці передвиборчої кампанії досі не оприлюднили конкретні програми (Борис Філатов, Сергій Риженко та “Слуга народу”, Загід Краснов та «Громадська сила», “Європейська солідарність”, “Блок Вілкула “Українська перспектива”), а їхні окремі обіцянки доводиться шукати у ЗМІ, на вуличних рекламних площах, в агітаційних матеріалах. Не всі кандидати та партії також мають пропозиції щодо змін у тих сферах, які мешканці Дніпра вважають найважливішими.

“У програмах кандидатів та партій здебільшого немає конкретних шляхів реалізації запропонованих ідей. Помітно це в окремих партій, які висувають дуже багато обіцянок (у даному випадку – “Наш край”, ВО “Батьківщина”). Наприклад, не дуже зрозуміло, як місцеве самоврядування може захищати інтереси місцевого бізнесу на національному рівні, зокрема під час проведення тендерів державними органами. Або обіцянка про «забезпечення громадського контролю за діяльністю місцевої влади» (присутня у програмі ВО “Батьківщина”) не зрозуміла, бо громадський контроль здійснювався і до того, як партія це пообіцяла. Більшість обіцянок здебільшого несуть декларативний характер та не мають чіткого часового проміжку реалізації, тобто не зрозуміло, чи будуть досягнуті поставлені цілі протягом наступної каденції роботи міського голови/місцевої ради, чи це план на кілька строків повноважень. Також не є зрозумілим, чи будуть ці обіцянки виконуватися, якщо партія потрапить до міської ради, але буде в опозиції”, – зазначено в брифі.

А поки що міський голова Дніпра Борис Філатов в ефірі 112 каналу анонсував, що в останню п’ятницю перед виборами у місті очікують “чергові маски-шоу” від силових відомств.

“Є різні розмови, включаючи й ті, що вони хочуть і мені пред’явити підозру. То нехай пред’являють. Як ви пам’ятаєте, на цьому тижні ходили розмови, що повинні були пред’явити підозру меру Кривого Рогу Юрію Вілкулу, він навіть публікував сповіщення про його виклик. Жодна душа у світі не може звинуватити мене у добрих стосунках з родиною Вілкулів, тому що Вілкул-молодший був моїм конкурентом на попередніх виборах і чимало з мене “попив” крові, однак я так само вважаю, що це політично вмотивована кримінальна справа”, – зауважив Філатов.

Він додав, що три тижні тому правління Асоціації міст України (56 мерів, що представляють інтереси 900 членів асоціації) прийняло рішення про зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Мери міст вважають, що в період виборчої кампанії потрібно прибрати політично вмотивовані справи, адміністративний тиск та втручання у роботу Державних інспекцій архітектурно-будівельного контролю. Однак президент поки що не може знайти час, аби зустрітися з мерами міст.

Людмила Блик, Дніпро

Фото Миколи М’якшикова