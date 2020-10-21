На Одещині за невиконання рішення суду розпустили Таїровську ТВК

Одеська районна територіальна виборча комісія ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень Таїровської селищної ТВК.

Як передає Укрінформ із посиланням на Громадянську мережу спостережень ОПОРА за виборами в Одеській області , ТВК необґрунтовано відмовилась виконати рішення адмінсуду про реєстрацію кандидата у депутати місцевої ради Сергія Шепеля, висунутого регіональною організацією партії «Довіряй ділам».

"Одеська районна територіальна виборча комісія ухвалила постанову «Про дострокове припинення повноважень Таїровської селищної територіальної виборчої комісії Одеського району Одеської області», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спочатку комісія прийняла рішення про заміни у складі Таїровської селищної ТВК. Заміни стосувалися представників партій «Опозиційна платформа – За життя» (двох членів), «Національний прагматизм», «Українське об’єднання патріотів – УКРОП», «Зелені», «Партія чернівчан» та «За майбутнє». Загалом Одеська районна ТВК замінила сім членів Таїровської селищної ТВК. Після цього районна територіальна виборча комісія ухвалила постанову про дострокове припинення повноважень селищної ТВК.

Причиною розпуску ТВК стала відмова зареєструвати кандидата у депутати Таїровської селищної ради Сергія Шепеля, висунутого регіональною організацією політичної партії «Довіряй ділам» у єдиному виборчому списку під першим номером, уточнили в ОПОРІ.

10 жовтня рішенням Одеського окружного адміністративного суду було частково задоволено позов регіональної організації партії, а постанову Таїровської селищної ТВК про відмову в реєстрації Шепеля визнано протиправною і скасовано.

Проте рішення адмінсуду про реєстрацію кандидатом у депутати Таїровської селищної ради Шепеля було оскаржено в апеляційному порядку. Однак П’ятий апеляційний адміністративний суд залишив його чинним. І зобов’язав до 19 год. 15 жовтня подати звіт про виконання рішення суду. Втім, як сказано у постанові Одеської районної ТВК, Таїровська селищна ТВК так і не виконала рішення суду.

17 жовтня до Одеської районної ТВК викликали голову Таїровської селищної ТВК та юрисконсульта, які надали копії документів та усні пояснення щодо причин цієї ситуації, зокрема, повідомивши, що на засіданні комісії 15 жовтня членам СТВК роз’яснили протиправність дій комісії щодо невиконання рішення суду.

"За вказаних обставин Комісія вважає за необхідне достроково припинити повноваження всього складу Таїровської селищної територіальної виборчої комісії Одеського району Одеської області», - йдеться у постанові Одеської районної ТВК.

Окрім того, Одеська районна ТВК звернулася до Національної поліції України для проведення перевірки викладених обставин із проханням, у разі виявлення підстав, відреагувати згідно із законодавством України.

Раніше Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження Одеської міської ТВК.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю 25 жовтня в Україні пройдуть чергові місцеві вибори.