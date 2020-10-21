Поліція вже відкрила 448 справ щодо виборчих порушень

Працівники поліції загалом відкрили 448 кримінальних проваджень щодо порушень, які стосуються виборів, з них за добу – 25.

Про це інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.

«Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо 25 кримінальних правопорушень. Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 448 кримінальних правопорушень: 217 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 231 – пов’язані з виборчим процесом», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, з усіх цих справ 95 відкрито за статтею 160 ККУ (підкуп), 77 – за статтею 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) ККУ; 25 – за статтею 158 ККУ (надання неправдивих відомостей до Державного реєстру виборців); 15 – за статтею 1583 ККУ (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації); 2 – за статтею 1581 ККУ (незаконне використання виборчого бюлетеня); 3 – за статтею 1591 ККУ (порушення порядку фінансування політич

Усього упродовж доби до поліції надійшло 314 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Зокрема, найбільше таких повідомлень зафіксовано у Дніпропетровській області – 29, в Одеській – 28, у Донецькій – 25, по 24 – у Київській та місті Києві, у Харківській – 21, у Львівській – 15, у Сумській – 14, по 12 – у Луганській, Запорізькій та Рівненській, у Тернопільській – 11, по 10 – у Закарпатській та Миколаївській, по 9 – у Волинській та Полтавській, по 8 – у Кіровоградській та Херсонській, у Вінницькій – 7, у Черкаській – 6, по 5 – у Івано-Франківській, Хмельницькій та Чернігівській, у Чернівецькій – 3 та 2 у – Житомирській областях.

Загалом же з 5 вересня територіальні органи Нацполіції зареєстрували 5881 повідомлення, пов’язане із виборчим процесом. Також було складено 1367 протоколів про вчинення адмінправопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.