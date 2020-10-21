Поліція вже відкрила 448 справ щодо виборчих порушень
Про це інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.
«Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо 25 кримінальних правопорушень. Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 448 кримінальних правопорушень: 217 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 231 – пов’язані з виборчим процесом», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, з усіх цих справ 95 відкрито за статтею 160 ККУ (підкуп), 77 – за статтею 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) ККУ; 25 – за статтею 158 ККУ (надання неправдивих відомостей до Державного реєстру виборців); 15 – за статтею 1583 ККУ (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації); 2 – за статтею 1581 ККУ (незаконне використання виборчого бюлетеня); 3 – за статтею 1591 ККУ (порушення порядку фінансування політич
Усього упродовж доби до поліції надійшло 314 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.
Зокрема, найбільше таких повідомлень зафіксовано у Дніпропетровській області – 29, в Одеській – 28, у Донецькій – 25, по 24 – у Київській та місті Києві, у Харківській – 21, у Львівській – 15, у Сумській – 14, по 12 – у Луганській, Запорізькій та Рівненській, у Тернопільській – 11, по 10 – у Закарпатській та Миколаївській, по 9 – у Волинській та Полтавській, по 8 – у Кіровоградській та Херсонській, у Вінницькій – 7, у Черкаській – 6, по 5 – у Івано-Франківській, Хмельницькій та Чернігівській, у Чернівецькій – 3 та 2 у – Житомирській областях.
Загалом же з 5 вересня територіальні органи Нацполіції зареєстрували 5881 повідомлення, пов’язане із виборчим процесом. Також було складено 1367 протоколів про вчинення адмінправопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.
Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.