Поліція відкрила справу через «виборчий туризм» на Львівщині

На Львівщині поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом масової зміни виборцями місця голосування.

Про це інформує поліція Львівської області у Фейсбуці, передає Укрінформ.

У поліції розповіли, що 20 жовтня під час моніторингу Інтернету поліцейські виявили на сайті Громадянської мережі «ОПОРА» публікацію, у якій ішлося про те, що мешканці різних областей нашої країни нібито масово змінюють місце голосування, обираючи для здійснення волевиявлення виборчу дільницю у селищі Східниця Львівської області.

«Як зазначено у публікації, заяви на зміну місця голосування подали щонайменше 62 особи. За цим фактом слідчі Бориславського відділення поліції, за процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України», - уточнюється у повідомленні.

Зокрема, санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.