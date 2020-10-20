У день виборів дільниці Києва продезинфікують чотири рази

Виборчі дільниці мають обов'язково проводити дезинфекцію приміщення.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив на брифінгу Київський міський голова Віталій Кличко.

"Члени комісій отримали чіткий регламент роботи в день голосування. В тому числі – і щодо обов'язкової дезинфекції дільниць. Її мають у день виборів зробити чотири рази", - сказав Кличко.

Він нагадав, що на дезинфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту для виборчих дільниць місто виділило з бюджету 1 мільйон 300 тисяч гривень. За його словами, засоби вже доставлені на 1 109 виборчих дільниць Києва.

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Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня ц.р.

В Україні станом на 20 жовтня лабораторно підтверджено 309 107 випадків COVID-19, з них за добу – 5 469. Померли з початку пандемії 5 786 пацієнтів, за останню добу – 113.