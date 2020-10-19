В Україні презентували відеоманіфест, що закликає молодь прийти на місцеві вибори

Громадська організація Global Office у межах ініціативи #вліпизасебе випустила відеоманіфест BAYDUZHE, що закликає молодь прийти на виборчі дільниці 25 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба ГО Global Office, передає Укрінформ.

“Метою ініціативи було не тільки показати голосування таким, яким раніше його ніхто не бачив — модним і сучасним, — а й зробити це актуальною для молоді візуальною мовою. Героями маніфесту стали київські, львівські, харківські й одеські блогери, музиканти, діджеї, продюсери, хореографи, художники, фотографи та стилісти”, - розповіли представники громадської організації.

Розробкою маніфесту займалося креативне агентство ANGRY, а трек створили київський саундпродюсер Koloah і музикант OTOY. Наразі він доступний для перегляду на відеохостингу Ютюб.

“Ми змістили акценти й замінили звичне "Від вас залежить майбутнє країни. Проголосуйте за неї“ на "Ви маєте право бути такими, якими вам хочеться. Проголосуйте за себе“. Для нас було важливо показати "справжніх людей“. Не недосяжних, із телевізора, а тих, з ким кожен може зустрітися й поговорити: на вечірці, у перукарні, у кав’ярні. Кожен, хто знімався в маніфесті, знімався там не за гонорар, а за переконання", — розповів креативний директор ANGRY Сергій Малик.

За словами авторів, ініціатива не має на меті просунути окрему партію або кандидата. Мета кампанії — мотивувати молодь бути свідомою й активною у питаннях власного майбутнього. Головний слоган маніфесту: "Байдуже, хто ти, якщо тобі не байдуже".

Як розповіли у Global Office, на відео різні за зовнішністю, професією, стилем життя та сексуальною орієнтацією молоді люди об’єднуються заради однієї мети — заявити про свій голос, адже неважливих голосів не буває.

"Молодь скаржиться на низьке представництво своїх інтересів у політиці й не довіряє політичним партіям та інститутам державної влади в Україні. Водночас вони не готові ні займатися політичною діяльністю, ні навіть цікавитися політичними подіями", — зауважила координатор ініціативи #вліпизасебе Світлана Колодій.

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За її даними, лише 7% української молоді вважає, що молоді люди будуть добре або дуже добре представлені у вітчизняній політиці. За даними Центру Разумкова, торік на парламентських виборах проголосувало лише 27% української молоді, тобто виборча активність цієї категорії є надзвичайно низькою.

"Це питання поваги до самого себе. Сподіватися на те, що наш батько чи бабуся з дідусем виберуть за нас краще майбутнє або ж це зроблять наші сусіди, — марно. Бажано мати повагу і хоча б раз на декілька років приділити годину-дві свого часу заради інвестиції у своє ж майбутнє", — прокоментував свою позицію співавтор треку, київський музикант OTOY.

Global Office – це громадська організація, спрямована на сприяння інформаційній, політичній, економічній, культурній та соціальній інтеграції України у світовий простір, а також внутрішній інтеграції. Проєкт #вліпизасебе реалізується у межах Програми сприяння громадській активності "Долучайся!" USAID/ENGAGE, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку USAID і здійснюється Pact Ukraine.