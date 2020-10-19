Підкуп виборців: на Київщині кандидат «вітав» учителів конвертами з грішми

Прокуратура повідомила про підозру одному з кандидатів на посаду голови об’єднаної територіальної громади, який вітав шкільних учителів із професійним святом конвертами з тисячею гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«За процесуального керівництва Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури повідомлено про підозру одному з кандидатів на посаду голови об’єднаної територіальної громади за фактом підкупу виборців (ч.4 ст.160 КК України)», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, кандидат на посаду голови ОТГ, разом зі своєю спільницею, вітали вчителів у школі з їх професійним святом конвертами із грошима, оцінивши кожен голос виборця у тисячу гривень. Наразі речові докази вилучено.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Васильківський відділ поліції ГУ Нацполіції в Київській області.

Як повідомляв Укрінформ, громадянська мережа ОПОРА фіксує випадки підкупу виборців на нинішніх місцевих виборах від 200 грн та здешевлення вартості подарунків від кандидатів у порівнянні з минулими виборчими кампаніями.

Законодавство передбачає за підкуп виборців від 2 до 6 років ув’язнення для організаторів підкупу, у разі виявлення змови осіб - від 6 до 7 років ув’язнення, для виборців — 2 роки обмеження волі, 2 роки громадських робіт або штраф 6800 грн.