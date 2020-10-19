Рада Європи проведе моніторинг виборів в Україні дистанційно

Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи спостерігатиме за проведенням місцевих виборів в Україні 25 жовтня у дистанційному форматі.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це повідомляється на сайті Ради Європи.

Зазначається, що Конгрес отримав запрошення спостерігати на виборах від Верховної Ради України.

Натомість парламентарії здійснюватимуть моніторинг дистанційно за тимчасовою процедурою, ухваленою через пандемію коронавірусу.

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Йдеться про проведення декількох онлайн-брифінгів з учасниками виборчого процесу в Україні, зокрема із головою Центральної виборчої комісії Олегом Діденко.

Як повідомлялося, місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня.