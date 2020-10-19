Поліція відкрила вже 420 справ через порушення виборчого процесу

Поліцейські упродовж доби відкрили 10 кримінальних проваджень за фактами порушень, які стосуються виборів, загалом відкрито 420 таких проваджень.

Про це інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.

“Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо 10 кримінальних правопорушень. Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 420 кримінальних правопорушень: 204 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 216 – пов’язані з виборчим процесом”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 88 справ відкрито за статтею 160 ККУ (підкуп), 73 – за статтею 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) ККУ; 24 – за статтею 158 ККУ (надання неправдивих відомостей до Державного реєстру виборців); 14 – за статтею 1583 ККУ (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації); 2 – за статтею 1581 ККУ (незаконне використання виборчого бюлетеня); 3 – за статтею 1591 ККУ (порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборчої агітації), тощо.

Усього упродовж доби до поліції надійшло 167 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Уточнюється, що найбільше повідомлень зафіксовано у Києві (30), у Львівській (15) та Одеській (14) областях.

Загалом же з 5 вересня територіальні органи Нацполіції зареєстрували 5567 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом.

Також було складено 1316 протоколів про вчинення адмінправопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.