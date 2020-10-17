В Одесі суд арештував підозрюваних у причетності до підкупу виборців

Київський районний суд м. Одеси обрав двом фігурантам запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави для кожного у розмірі понад 600 тисяч гривень.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції України, передає Укрінформ.

В НПУ нагадали, що 15 жовтня поліцейські затримали підозрюваних під час отримання грошових коштів для подальшого підкупу виборців. З’ясувалося, що у 2015 році голова комісії вже притягувалася до відповідальності за скоєння злочинів, пов’язаних з виборчим процесом.

У правопорушників вилучили майже 45 тисяч доларів США, які призначалися для підкупу виборців. Вони пропонували одну тисячу гривень грошової винагороди за голосування за певного кандидата на пост Одеського міського голови. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України.

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Як повідомляв Укрінформ, в Одесі 15 жовтня затримали голову виборчої комісії, яка у 2015 році уже була засуджена за скоєння злочинів, пов’язаних з виборчим процесом, та місцевого мешканця під час отримання майже 45 тисяч доларів США для підкупу виборців. За один голос та голосування виключно за певного кандидата на пост Одеського міського голови у виборчому бюлетені громадянам пропонували 1000 гривень грошової винагороди.