В Одесі на хабарі у $45 тисяч погорів голова виборчої комісії

У Одесі затримали голову виборчої комісії та місцевого мешканця, у яких під час слідчих дій було вилучено майже 45 тисяч доларів США, які планувалося використати для подальшого підкупу виборців.

Як передає Укрінформ, про це сьогодні, 15 жовтня, розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко, повідомляється на сайті НПУ.

За словами керівника Нацполіції, за вчинення правопорушення затримали голову виборчої комісії, яка у 2015 році уже була засуджена за скоєння злочинів, пов’язаних з виборчим процесом, та місцевого мешканця.

«Під час слідчих дій вилучено майже 45 тисяч доларів США, які фігуранти планували використати для подальшого підкупу виборців.За один голос та голосування виключно за певного кандидата на пост Одеського міського голови у виборчому бюлетені громадянам пропонували 1000 гривень грошової винагороди. Доказ - скрін із телефона бюлетеня з позначкою навпроти прізвища кандидата», - сказав він.

Зазначається, що 15 жовтня затримали правопорушників «на гарячому». Місцевий мешканець та голова однієї з виборчих комісії були викриті під час отримання грошових коштів для подальшого підкупу виборців. Проводяться санкціоновані обшуки.

Розслідується кримінальне провадження ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено до семи років позбавлення волі.

Клименко вкотре підкреслив, що всі учасники виборчих перегонів зобов’язані дотримуватися вимог чинного законодавства.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.