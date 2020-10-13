В Одесі ТВК поновила реєстрацію Голубова кандидатом у мери

Одеська міська ТВК ухвалила постанову про реєстрацію Дмитра Голубова кандидатом на посаду міського голови від політпартії "Блок Дмитра Голубова".

Як передає Укрінформ, постанову №160 Одеського міськтервиборчкому про реєстрацію Голубова ухвалено 11 жовтня.

"10 жовтня до Одеської міської територіальної громади надійшла заява (реєстраційний №378) Одеської міської організації політпартії "Блок Дмитра Голубова" про повторний розгляд заяви про реєстрацію кандидата на посаду Одеського міського голови Одеського району Одеської області, висунутого міською організацією ПП "Блок Дмитра Голубова", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 11 жовтня Одеська міська ТВК, розглянувши заяву та інші документи, "встановила їх відповідність вимогам Виборчого кодексу України" і постановила "зареєструвати кандидатом на посаду Одеського міського голови Одеського району Одеської області на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, висунутого Одеською міською організацією ПП "Блок Дмитра Голубова" Голубова Дмитра Івановича, 16.10.1983 року народження, громадянина України, освіта вища, ректора Міжнародного університету, безпартійного, який проживає в м. Одеса, судимість відсутня, представницький мандат відсутній".

За постанову про реєстрацію Голубова при розгляді його повторної заяви проголосували 10 із 18 членів міської ТВК.

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При цьому про чинність чи скасування раніше ухвалених рішень адміністративних судів двох інстанцій щодо скасування реєстрації Голубова на посаду Одеського міського голови у постанові №160, підписаній головою виборчої комісії Ніною Чернишенко, взагалі не згадується.

Як повідомлялося, П'ятий апеляційний адміністративний суд розглянув і залишив без задоволення апеляційну скаргу кандидата на посаду Одеського міського голови Голубова на рішення суду першої інстанції щодо скасування постанови міськтервиборчкому №93 від 29 вересня про реєстрацію його кандидатом на цю посаду.

Під час розгляду справи судова колегія П'ятого апеляційного адмінсуду констатувала, що сплата грошової застави фізичною особою суперечить вимогам законодавства. Також сплата цієї застави шляхом внесення готівки у відділенні банку й зарахування на рахунок відповідної ТВК не може вважатися внесенням застави організацією партії, що висунула кандидата на посаду або організацією відповідної партії вищого рівня, як того вимагає Виборчий кодекс.

У пресслужбі апеляційного адмінсуду уточнили, що позовні вимоги (кандидата на посаду міського голови Моріса Ібрагіма - ред.) стосувалися визнання протиправною і скасування постанови виборчої комісії про реєстрацію кандидата на посаду Одеського міського голови, висунутого Одеською міською організацією партії "Блок Дмитра Голубова".

На думку позивача, виборча комісія, маючи підстави для відмови в реєстрації Голубова кандидатом на посаду, "протиправно здійснила його реєстрацію. Адже грошова застава за висування кандидата не була внесена належним суб’єктом (зокрема, з рахунку організації політичної партії "Блоку Дмитра Голубова" або місцевої організації цієї партії вищого рівня)".

Станом на 5 жовтня кандидатами на посаду Одеського міського голови зареєстровано 24 громадян. Після виконання міською ТВК рішення П'ятого апеляційного суду про скасування реєстрації Голубова до виборчого бюлетеня належало внести прізвища 23 кандидатів.