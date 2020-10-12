В уряді розкритикували підготовку Київщини та Одещини до виборів

В уряді проведи онлайн нараду, під час якою було встановлено, що в Одеській та Київській областях не належним чином здійснюється підготовка до місцевих виборів.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав у тижневому оглядові новин у сфері реформування державного управління, оприлюдненому на Ютюб-каналі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Важливими є питання повсякденної діяльності КМУ. Зокрема, відбулася в онлайн нарада щодо підготовки до місцевих виборів. Є дуже багато викликів, пов'язаних з як пандемією, так і з новим виборчим законодавством. Було зазначено, що в деяких регіонах, зокрема, в Одеській області та у Київській області, не у повному обсязі здійснюється підготовка до таких виборів як щодо фінансів, так і щодо організаційних питань», - зазначив Немчінов.

За його словами, окрім того, важливим питанням є забезпечення доступності виборів для людей з інвалідністю. З приводу цього вийшло окреме доручення прем'єр-міністра.

У КМУ, додав міністр, минулого тижня стартували експертні обговорення щодо оновлення Стратегії реформування державного управління до 2025 року. «Ми розпочали цілу низку зустрічей з експертами, які надають нам консультації щодо реформування державного управління», - додав міністр.

Окрім того, український уряд вніс зміни у порядок формування комісії вищого корпусу державної служби категорії «А» та ухвалив розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану державних статистичних спостережень на 2020 рік».

Уряд на доручення Президента продовжує підготовку законодавчих ініціатив, прописаних у програмі дій КМУ, додав Немчінов.