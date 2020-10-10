На Прикарпатті знялися з виборів 25 кандидатів

На Прикарпатті 25 кандидатів відмовилися балотуватися до обласної, районних та міських рад.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ОПОРА.

Свою кандидатуру також зняв один претендент на посаду міського голови. Вони зробили це у встановлені строки.

Зокрема, в Івано-Франківську обласну раду відмовилися балотуватися два кандидати, в районну та міську - по одному.

У Калуську районну раду не балотуватимуться п'ять кандидатів, у міську - два.

У Надвірнянську районну раду відмовилися балотуватися двоє кандидатів, у міську - один.

Від боротьби за місця у Коломийській районній раді відмовилися три претенденти, ще два передумали йти до міської ради.

На Косівщині відмовилися балотуватися по два кандидати у районну та міську ради. Також у Косові зняв свою кандидатуру на посаду мера самовисуванець Роман Сверид.

У Верховинську райраду не йтимуть два кандидати.

Відповідно до частини першої статті 231 Виборчого кодексу до 6 жовтня включно територіальні виборчі комісії приймають рішення про скасування реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови на підставі відповідного звернення кандидата чи місцевої організації партії.

Як відомо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.