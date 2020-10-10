На Прикарпатті знялися з виборів 25 кандидатів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ОПОРА.
Свою кандидатуру також зняв один претендент на посаду міського голови. Вони зробили це у встановлені строки.
Зокрема, в Івано-Франківську обласну раду відмовилися балотуватися два кандидати, в районну та міську - по одному.
У Калуську районну раду не балотуватимуться п'ять кандидатів, у міську - два.
У Надвірнянську районну раду відмовилися балотуватися двоє кандидатів, у міську - один.
Від боротьби за місця у Коломийській районній раді відмовилися три претенденти, ще два передумали йти до міської ради.
На Косівщині відмовилися балотуватися по два кандидати у районну та міську ради. Також у Косові зняв свою кандидатуру на посаду мера самовисуванець Роман Сверид.
У Верховинську райраду не йтимуть два кандидати.
Відповідно до частини першої статті 231 Виборчого кодексу до 6 жовтня включно територіальні виборчі комісії приймають рішення про скасування реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови на підставі відповідного звернення кандидата чи місцевої організації партії.
Як відомо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.