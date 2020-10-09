Дружина Олега Ляшка йде у політику

Лідер "Радикальної партії", екснардеп Олег Ляшко повідомив, що його дружина Росіта йде в політику і очолила список Радикальної партії до Київської обласної ради.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Фейсбуці.

"Моя Росіта іде в політику і очолила список Радикальної партії до Київської обласної ради. Відколи ми разом - 23 роки навесні буде - вона дорікала мені, що краще б я займався чимось іншим. Щоб більше часу бути з нею, більше відпочивати, менше нервувати. Колись запропонував їй самій долучитись до нашої політичної команди. Матір Божа, що я вислухав... А тепер сама захотіла. Згадує нашого улюбленого Черчилля, який казав про те, що якщо ти не займаєшся політикою - вона займається тобою", - розповів Ляшко.

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Політик запевняє, що дружина це робить не заради нього: "Можливо, ви подумаєте, що вона це робить заради мене. Це просто ви її не знаєте. Це її вибір. І вона буде боротись, як левиця. Вдома я і сам її інколи трішки побоюсь".

Як повідомляв Укрінформ, 10 вересня Центральна виборча комісія зареєструвала Івана Донця, Олега Ляшка та Віталія Чорного кандидатами у народні депутати на проміжних виборах в окрузі №208 у Чернігівській області. Проміжні вибори до Верховної Ради у 208-му окрузі призначені у зв’язку із загибеллю народного депутата Валерія Давиденка (група "Довіра"). Вибори призначено на 25 жовтня.

В Україні 5 вересня офіційно стартував виборчий процес з проведення місцевих виборів, що заплановані на 25 жовтня. Цьогорічні вибори голів і депутатів сільських, селищних та міських рад відбуватимуться за новим Виборчим кодексом, що враховує нову територіальну основу України і кількість виборців у громаді.

15 липня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року.

Фото: Фейсбук Олега Ляшка