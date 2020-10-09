Уряд схвалив рішення щодо інклюзивності виборчих дільниць

Кабінет Міністрів на засіданні 9 жовтня затвердив проєкт постанови щодо затвердження критеріїв доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення приміщень, що надаються дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць для організації їх роботи та проведення голосування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

«Ці критерії дозволять забезпечити доступність та інклюзивність виборчого процесу, а отже сприятимуть дотриманню виборчих прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення», — зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов

Зокрема, критеріями передбачено облаштування не далі ніж 50 метрів від виборчої дільниці безоплатних паркомісць, встановлення пандусів або підіймальний пристроїв, обладнання шляхів руху до будівлі та приміщень виборчих дільниць засобами орієнтування та інформаційної підтримки. Пішохідні доріжки, тротуари й пандуси мають бути рівним та без бордюрів, що можуть перешкоджати пересуванню на кріслах колісних або на милицях. Дверні отвори приміщень мають бути без порогів і перепадів висот підлоги, ширина дверних отворів і відкритих отворів у стіні, а також виходів з приміщень виборчих дільниць на сходову клітку має становити не менше 90 см.

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Якщо приміщення виборчих дільниць неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування мають забезпечити безперешкодний доступ до таких приміщень.

Як повідомляв Укрінформ, чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.