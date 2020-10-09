Поліція відкрила майже 250 справ щодо «виборчих» порушень

Поліцейські за добу відкрили 15 кримінальних проваджень за фактами порушень, які стосуються виборів, загалом відкрито 249 таких справ.

Про це інформує Управління комунікації Національної поліції, передає Укрінформ.

«Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо 15 кримінальних правопорушень. Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 249 кримінальних правопорушень: 129 - пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 120 – пов’язані з виборчим процесом», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, з усіх цих справ 55 відкрито за статтею 160 ККУ (підкуп), 45 – за статтею 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) ККУ; 18 – за статтею 158 ККУ (надання неправдивих відомостей до Державного реєстру виборців); 8 – за статтею 1583 ККУ (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації); 2 – за статтею 1581 ККУ (незаконне використання виборчого бюлетеня); 1 – за статтею 1591 ККУ (порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборчої агітації) тощо.

Загалом за добу до поліції надійшло 197 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Зокрема, найбільше таких повідомлень зафіксовано: 36 – у Києві, 17 – у Львівській, 16 – у Київській, по 14 – у Донецькій, Запорізькій та Полтавській, 13 – у Дніпропетровській, 10 – у Херсонській, 9 – в Одеській, по 6 – у Миколаївській, Сумській та Харківській, по 5 – у Кіровоградській та Тернопільській, по 4 – у Закарпатській та Чернігівській, по 3 – у Вінницькій, Рівненській та Черкаській, по 2 – у Волинській, Луганській, Івано-Франківській, Чернівецькій та 1 – у Хмельницькій областях.

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А з 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 3350 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом, уточнюють у відомстві.

Також було складено 849 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних із виборчим процесом.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.