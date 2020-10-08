На Буковині три партії, яким відмовили у реєстрації списків кандидатів, виграли суди

Хотинська міська територіальна виборча комісія відмовила у реєстрації списків кандидатів трьом політичним силам - партіям "Батьківщина", "За майбутнє" та Партії Зелених України.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає Укрінформ.

"Три місцеві організації політичних партій "За майбутнє", "Батьківщина" та Партія Зелених України подали судові позови на Хотинську міську територіальну виборчу комісію через відмову їм у реєстрації списків кандидатів у депутати на засіданні 24 вересня. Партіям "За майбутнє" та Партії Зелених України відмовили за недотримання гендерних квот у поданому ТВК єдиному виборчому списку, а "Батьківщині" за те, що на думку деяких членів Хотинської комісії, під час конференції організація партії оголосила першим кандидатом у депутати одну особу, а до ТВК подала іншу", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на засіданні комісії один із членів заявив про нібито фальсифікацію документів партії "Батьківщина". Адже під час партійної конференції було озвучено першим номером списку у Хотинську міськраду одне прізвище, а під час подання документів лідером списку мав стати вже інший кандидат.

Відтак за реєстрацію списків цієї партії проголосували 6 членів комісії, один був проти, а ще 6 утрималось. На це рішення подали до суду.

"1 жовтня у справі № 600/1618/20-а Чернівецький окружний адміністративний суд задовольнив адміністративний позов Чернівецької обласної партійної організації ВО "Батьківщина" до Хотинської міської ТВК, визнав протиправною та скасував постанову ТВК про відмову у реєстрації кандидатів у депутати, включених за списком партії. Суд зазначив, що в постанові ТВК не конкретизовані підстави відмови та не деталізовано, у чому саме полягало порушення осередком партії порядку висування кандидатів у депутати міської ради", - зазначається у дослідженні ОПОРИ.

Пізніше це рішення суду спробував оскаржити один із членів Хотинської ТВК від партії "Наш край", але апеляційний суд залишив чинним рішення суду першої інстанції.

Також на рішення Хотинської міської виборчої комісії до суду поскаржилися і представники Партії Зелених України та партії "За майбутнє". Обидві скарги суд задовольнив та зобов'язав виборчу комісію таки зареєструвати відповідні списки партій. Ще дві апеляції Хотинська ТВК також програла.