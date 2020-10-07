Поліція відкрила дві справи щодо реєстрації «двійників» мера Умані Цебрія

Поліція за фактами реєстрації «двійників» мера міста Умані Олександра Цебрія відкрила два кримінальні провадження.

Про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції Руслан Дударець, передає Укрінформ із посиланням на Управління комунікації Національної поліції.

Зокрема, високопосадовець уточнив, що за фактами реєстрації кандидатів-«двійників» поліція відкрила 11 кримінальних проваджень.

«Найбільш кричущий факт – реєстрація «двійників» мера міста Умані. Наразі за цими фактами відкрито два кримінальні провадження, досудове розслідування триває», – сказав Дударець.

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.

Уманська міська територіальна виборча комісія відмовилася реєструвати мера Умані Олександра Цебрія на посаду міського голови на місцевих виборах, посилаючись на порушення в наданих документах.

Водночас, ТВК зареєструвала двох кандидатів на посаду міського голови, які мають ті ж імена, по батькові та прізвища, що і чинний керівник міста - Олександр Володимирович Цебрій.

1 жовтня Цебрій повідомив, що Уманська міська територіальна виборча комісія вже ж таки зареєструвала його кандидатом на виборчі перегони в мери.

Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що до роботи на місцевих виборах у жовтні цьогоріч залучать 100% особового складу Нацполіції, навіть працівників апаратів.