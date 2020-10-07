Виборчі бюлетені охоронятимуть майже 50 тисяч поліцейських

До охорони публічної безпеки і порядку на місцевих виборах планується залучити понад 75 тисяч працівників поліції, з яких на охорону виборчих бюлетенів - 47 тисяч осіб.

Як передає Укрінформ, про це під час наради заявив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, повідомляє пресслужба МВС.

«Планується залучити понад 75 тисяч поліцейських, з яких на охорону виборчих бюлетенів - 47 тисяч. Щодобово для забезпечення правопорядку на вулицях населених пунктів та на автошляхах держави буде залучатися понад 10 тисяч поліцейських, це 2,7 тис. патрулів. З метою своєчасного та якісного документування правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом, та інших повідомлень громадян, заплановано чергування 1 200 посилених слідчо-оперативних груп», - сказав Фацевич.

За його словами, завдяки допомозі ДПСУ, ДСНС та НГУ вдалося сформувати оптимальну схему забезпечення публічної безпеки та порядку.

Зі свого боку перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що головне завдання МВС - забезпечити неупереджений контроль за дотриманням законодавства всіма учасниками виборчого процесу.

«Виходячи з розрахунків, для забезпечення публічної безпеки під час місцевих виборів буде залучено майже 140 тисяч правоохоронців. Передбачається залучення авіаційних підрозділів системи МВС для оперативного реагування на зміну обстановки»,- уточнив Яровий.

Він повідомив, що оскільки виборчий процес проходить в умовах пандемії COVID-19, особлива увага приділятиметься засобам індивідуального захисту правоохоронців.

«Особовий склад повністю забезпечений засобами захисту, проте через особливості несення служби на сьогодні у системі МВС хворих на коронавірус - 246 осіб за добу. Тому ми будемо залучати резервні групи правоохоронців центрального апарату Нацполіції, курсантів ВНЗ та поліцейських з обласних управлінь», - поінформував Яровий.

Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров, у свою чергу, сказав, що у регіонах були створені оперативні резерви для реагування на виклики та загрози, які можуть статися в рамках проведення виборів.

«Щоб підвищити ефективність реалізації формування резервів і безпосереднього реагування, у рамках виборчої кампанії планується залучати нашу авіацію. Ми плануємо залучати всі наявні сили та засоби авіації системи МВС - літаки та гелікоптери. Наявність гелікоптерів дозволить реагувати на протиправну діяльність у найвіддаленіших точках, де немає посадкових смуг», - повідомив Гончаров.

А заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко додав, що Верховна Рада так і не прийняла законопроєкт щодо того, щоб скоротити охорону бюлетенів з 8 днів до часу, коли на виборчій дільниці знаходяться саме виборчі бюлетені.

«Тому ми очікуємо на роз’яснення ЦВК, щоб наші поліцейські, нацгвардійці витрачали час, коли це є доцільним, зрозумілим та необхідним. Тобто саме на час охорони бюлетенів на виборчій дільниці», - уточнив Геращенко.

Керівник Громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська нагадала, що ОПОРА разом з Нацполіцією розробила посібник для поліцейських, де розписані всі алгоритми дій щодо виявлення і реагування на порушення в день голосування.

«Такий посібник буде мати кожен поліцейський, який працює на дільниці, оскільки, не дивлячись на велику кількість повідомлень протягом кампанії, ми розуміємо, що ключовим днем є 25 жовтня і наступні дні після. Конфліктність кампанії дуже висока, тривалість кампанії більше в 5-10 разів. Особовий склад Нацполіції та інших відомств повинні виходити з того, що в понеділок не будуть передані бюлетені до територіальних виборчих комісій, а потрібно орієнтуватись на два – три дні», - зазначила Айвазовська.

Водночас голова ДСНС Микола Чечоткін уточнив, що для забезпечення належного рівня пожежної безпеки та з метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій під час підготовки і проведення місцевих виборів, фахівці Служби порятунку на території всієї країни здійснюють обстеження об’єктів, на яких діятимуть виборчі дільниці.

Уточнюється, що окрім авіації, МВС залучатиме мобільні групи та авіацію для реагування на всі протиправні дії під час місцевих виборів.

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.

Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що до роботи на місцевих виборах у жовтні цьогоріч будуть залучати 100 відсотків особового складу Національної поліції, навіть працівників апаратів.

Фото: mvs.gov.ua