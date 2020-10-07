Суд Одеси санкціонував домашній арешт депутата, підозрюваного у підкупі члена виборчкому

Приморський райсуд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для депутата Подільської міськради, якого підозрюють у спробі підкупити члена виборчої комісії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.

"Слідчий суддя Приморського райсуду Одеси Віктор Іванов розглянув клопотання слідчого ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до особи, яку підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 160 (підкуп члена виборчої комісії) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Як встановлено досудовим розслідуванням, підозрюваний, який є депутатом міської ради Одеської області від однієї з політичних партій, а також зареєстрований у встановленому законом порядку як кандидат в депутати Подільської міськради Подільського району Одеської області від однієї з політичних партій, з метою забезпечення у протиправний спосіб особистої переваги, а також переваги однієї з політичних партій на виборах Подільської міської ради, запропонував члену Подільського міськтервиборчкому неправомірну вигоду в розмірі 25 тис. грн за голосування на засіданні виборчої комісії проти реєстрації представників іншої політичної партії кандидатами в депутати міськради та утримання від голосування з інших питань.

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У подальшому, підозрюваного затримали працівники СБУ при передачі члену виборчої комісії першої частини неправомірної вигоди у розмірі 10 тис. грн.

За результатами повного та всебічного розгляду клопотання слідчого, враховуючи те, що підозрюваний раніше не судимий, має постійне місце роботи, постійне місце реєстрації та проживання, одружений, має двох неповнолітніх дітей та є інвалідом ІІ групи, слідчий суддя застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з застосуванням електронного засобу контролю.