На Прикарпатті партія «Пропозиція» виборола право на реєстрацію кандидатів до облради

Івано-Франківська обласна ТВК зареєструвала кандидатів у депутати від партії «Пропозиція».

Партійці відстояли право на реєстрацію в суді. Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє ГМ ОПОРА.

«Івано-Франківська обласна територіальна виборча комісія 5 жовтня зареєструвала кандидатів у депутати від політичної партії «Пропозиція» та присвоїла їм 13-й номер у виборчому бюлетені на виборах до обласної ради. Своє право на реєстрацію партійцям довелось відстоювати в суді», - повідомляє ГМ ОПОРА.

За їхньою інформацією, Івано-Франківська обласна організація політичної партії «Пропозиція» подала позов до суду, де вимагала визнати дії Івано-Франківської обласної територіальної виборчої комісії протиправними. Представники партії стверджували, що ТВК перешкоджала у реєстрації кандидатів у депутати.

30 вересня Івано-Франківський окружний адміністративний суд (справа №300/2480/20) вирішив, що прав обласної організації політичної партії «Пропозиція» ніхто не порушував, та відмовив їй у задоволенні позовних вимог. Суд першої інстанції аргументував рішення тим, що «Пропозиція» не надала доказів того, що у них був належно сформований пакет документів для реєстрації кандидатів у депутати Івано-Франківської обласної ради. Не погодившись із таким рішенням, партійці подали апеляцію.

3 жовтня Восьмий апеляційний адміністративний суд зобов’язав Івано-Франківську обласну ТВК прийняти пакет документів та зареєструвати кандидатів у депутати до Івано-Франківської обласної ради, висунутих 22 вересня 2020 року Івано-Франківською обласною організацією політичної партії «Пропозиція».

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«…представники Івано-Франківської обласної організації політичної партії «Пропозиція» прибули до Івано-Франківської територіальної виборчої комісії для подання документів щодо реєстрації кандидатами у депутати до Івано-Франківської обласної ради близько 23 год. 22 хв. 24.09.2020 року, тобто в період висування кандидатів, що тривав з 15.09.2020 року по 24:00, 24.09.2020 року. Також як вбачається з платіжного доручення № 1 від 21.09.2020 року Івано-Франківською обласною організацією політичної партії «Пропозиція» сплачено грошову заставу за висунення кандидатів у депутати Івано-Франківської обласної ради в сумі 231594,00 грн, яка свідчить про беззаперечний намір брати участь у виборах кандидатами від партії», - йдеться у рішенні суду.

За інформацією ГМ ОПОРА, суд визнав дії обласної ТВК протиправними щодо неприйняття документів від кандидатів партії «Пропозиція».

Громадянська мережа ОПОРА проводить масштабну кампанію спостереження за черговими місцевими виборами, які відбудуться 25 жовтня. Мета - сприяння чесним та вільним виборам, попередження порушень.