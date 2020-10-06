Законних підстав для перенесення місцевих виборів немає - Разумков

Голова Верховної Ради сподівається, що в Україні не буде потреби запроваджувати надзвичайний стан через COVID-19, що могло би призвести до перенесення місцевих виборів.

Як передає Укрінформ, про це Дмитро Разумков заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Перенесення місцевих виборів у моєму розумінні як Голови Верховної Ради неможливе, тому що законних підстав для зміни часу проведення виборів немає. Єдиним винятком може бути указ Президента (про запровадження надзвичайного стану – ред.), який схвалюється Верховною Радою. Тобто РНБО на підпис Президенту дає таку пропозицію щодо введення надзвичайного стану – і після цього Верховна Рада або схвалює, або не схвалює проведення виборів. Станом на сьогодні таких ініціатив з боку Ради національної безпеки та оборони не надходило, відповідного указу немає. Верховна Рада з цих причин не планує поки що збиратися. Будемо сподіватися, що не буде все-таки підстав перейти до такої ситуації», - зауважив Разумков.

Водночас він нагадав, що запровадження надзвичайного стану можливе лише на 30 днів, після чого парламент повинен в разі необхідності ухвалити рішення стосовно його продовження.

«Я думаю, що виходячи з тих умов, у яких ми сьогодні працюємо, вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року, як це і заплановано, тому що всі процеси запущені», – сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, 29 вересня Верховна Рада не підтримала пропозицію включити до порядку денного законопроєкт №4117 про внесення змін до Виборчого кодексу та деяких законодавчих актів щодо особливостей організації підготовки та проведення виборів у період карантину.

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30 вересня парламентарії ухвалили скасувати пленарні засідання 1 та 2 жовтня, а також 6-9 жовтня і передбачити на цей період роботу народних депутатів у комітетах. Причина - спалах COVID-19 серед депутатів і працівників Апарату ВР.

Чергові місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.

Станом на 6 жовтня в країні лабораторно підтверджено 234 584 випадки COVID-19, з них за останню добу – 4348.