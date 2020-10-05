Депутат прокоментував перспективу ухвалення закону про “карантинні” особливості виборів

Член Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін розцінює як мінімальну перспективу ухвалення законопроєкту №4117 щодо особливостей проведення виборів під час карантину.

Таку думку парламентарій висловив у коментарі Укрінформу.

“Вона (перспектива ухвалити законопроєкт №4117 — ред.) мінімальна,” — сказав Безгін.

Водночас він уточнив, що його пропозиція щодо розгляду цього документа стосувалася не проведення ще одного позачергового засідання ВР, а включення цього питання до порядку денного засідання 20 жовтня.

“Йшлося про те, що логічним буде на позачерговому засіданні 20 жовтня розглянути набагато ширший спектр питань, окрім бюджету. І законопроєкт №4117 тут точно не найбільш ключова річ. Не думаю, що цей законопроєкт потрапить у перелік (запропонованих для включення до порядку денного позачергово засідання 20 жовтня, — ред.), навіть якщо такий перелік буде”, — сказав політик.

Як повідомлятися, 2 жовтня під час круглого столу «Місцеві вибори 2020 і COVID-19» Безгін висловив думку про те, що “варто проводити дискусії з приводу ще одного позачергового (засідання ВР - ред.)”, на якому ВР зможе розглянути законопроєкт №4117 щодо особливостей організації підготовки та проведення виборів у період карантину.

29 вересня Верховна Рада не підтримала пропозицію включити до порядку денного засідання законопроєкт №4117, що передбачає визначення особливостей організації, підготовки та проведення виборів у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України хвороби COVID-19.

Водночас 30 вересня парламентарії ухвалили рішення скасувати пленарні засідання 1 та 2 жовтня, а також 6-9 жовтня і передбачити на цей період роботу депутатів у комітетах через спалах захворюваності парламентаріїв і працівників Апарату ВР на коронавірусну хворобу.

На інформаційний запит агентства в Апараті ВР відповіли, що від початку пандемії коронавірусну хворобу підтверджено у 46-ти народних депутатів, у тому числі у 20-ох у вересні, та в 17 працівників Апарату ВР, зокрема у сімох у вересні.