У Миколаєві таки зареєстрували кандидатів у депутати міськради від ОПЗЖ

Миколаївська міська виборча комісія 5 жовтня зареєструвала список кандидатів у депутати міськради від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ).

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу із засідання міськвиборчкому.

«Миколаївська міська виборча комісія постановляє зареєструвати кандидатів до міської ради, включених до єдиного списку Миколаївської регіональної організації політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Рішення прийняте одноголосно», - сказала заступник голови міськвиборчкому Ірина Пономаренко.

Варто зауважити, що вона перебрала на себе повноваження головуючої на засіданні, бо голова Тетяна Павлова, заявила, що наразі воно нелегітимне, оскільки має розпочатися лише о 17 годині. Вона відмовилася брати участь у цьому засіданні і покинула приміщення.

Як повідомлялося, Миколаївський окружний адміністративний суд 2 жовтня частково задовольнив позов регіональної організації політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" до Миколаївської міської виборчої комісії. Зокрема, він зобов’язав останню виконати покладені на неї обов’язки і прийняти одне з рішень: або зареєструвати кандидатів у депутати від ОПЗЖ, або відмовити в їх реєстрації.

Це сталося після того, як комісія не змогла на своєму засіданні прийняти жодне рішення. Адже ОПЗЖ при подачі документів допустила певні неточності. Список кандидатів, поданих до міськвиборчкому відрізнявся від того, який був прийнятий на конференції партії. Деякі кандидати мали різні порядкові номери. Крім того, не було дотримано гендерної квоти.

4 жовтня, після рішення суду, комісія зібралася на своє засідання. Але, як виявилося, не прийшла голова комісії і не віддала ключі від сейфу, де зберігалися документи. Присутні члени комісії вирішили ламати сейф. Варто зауважити, що міськвиборчком розташований у приміщенні Миколаївського міськвиконкому. Туди запросили невідомих людей, які хоч і не відразу, але відкрили сейф. Отож комісія почала свою роботу без голови.

Як раніше повідомляв Укрінформ, голова Миколаївської Голова обласної ради Вікторія Москаленко оскаржила в апеляційній інстанції рішення Миколаївського окружного адміністративного суду, який зобов’язав обласну виборчу комісію зареєструвати списки кандидатів у депутати обласної ради від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".