Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала кандидатом в окрузі №208 вдову депутата Давиденка

Центральна виборча комісія на виконання рішення Верховного Суду зареєструвала Людмилу Давиденко кандидатом у народні депутати в окрузі № 208 на довиборах до Верховної Ради.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі ЦВК.

«Давиденко Людмила Олексіївна, народилася 5 лютого 1980 року в місті Бахмач Бахмацького району Чернігівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, відсутні відомості щодо партійності, проживає в місті Києві, судимість відсутня, само висування», - поінформували в Комісії.

У звʼязку з цим ЦВК внесла відповідні зміни до постанови ЦВК від 29 вересня № 317 "Про форму, колір і текст виборчого бюлетеня з проміжних виборів народного депутата 25 жовтня 2020 року для голосування в одномандатному виборчому окрузі № 208", доповнивши її додаток відомостями про вказаного кандидата в депутати.

Таким чином на проміжних виборах народного депутата в окрузі № 208 зареєстровано 18 кандидатів, підсумували в ЦВК.

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Як повідомлялося, Верховна Рада призначила на 25 жовтня проміжні вибори народних депутатів в одномандатному виборчому окрузі № 208 у зв’язку із загибеллю народного депутата Валерія Давиденка (група "Довіра"). Тіло політика з вогнепальним пораненням голови було знайдене 23 травня у його київському офісі.

Про намір балотувалися на довиборах в окрузі №208 повідомила вдова Давиденка. Однак у вересні вона заявила, що ЦВК "з надуманих причин" відмовила їй у реєстрації для участі в довиборах і звернулася до суду.