У «Голосі» не виключають черг на виборчих дільницях через заповнення нового бюлетеня

Необхідність заповнення бюлетенів нового зразка на цьогорічних місцевих виборах може спричинити черги на дільницях у день голосування 25 жовтня, тому необхідно вжити всіх заходів для убезпечення громадян.

Таку думку висловив член парламентської фракції партії “Голос” Ярослав Юрчишин в ефірі телеканалу “Еспресо”, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми впроваджуємо нову систему, яка є достатньо складною, що, природно, буде супроводжуватися певними скупченнями людей, тобто утворенням черг. У нас вперше бюлетень, який дає голосувати не лише за партію, а й за кандидата в партії. Однозначно, люди будуть більше часу проводити в кабінці”, — зазначив парламентарій.

У цьому зв'язку, на його переконання, на виборчих дільницях необхідно організувати роботу з урахуванням двох чинників: дотримання громадянами дистанції та забезпечення санітарними засобами, зокрема масками.

Як повідомляв Укрінформ, 29 вересня Верховна Рада не підтримала пропозицію включити до порядку денного засідання законопроєкт №4117 про внесення змін до Виборчого кодексу та деяких законодавчих актів щодо особливостей організації підготовки та проведення виборів у період карантину.

Ухвалення цього законопроєкту передбачало визначення особливостей організації, підготовки та проведення виборів у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню в Україні хвороби COVID-19.

Чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.