В Одесі провели «репетицію» виборів під час карантину

Представники Одеської облорганізації Комітету виборців України спільно з Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES Ukraine) та інших організацій зі спостереження за підготовкою та організацією місцевих виборів-2020 здійснили в Одесі пробний процес голосування в умовах епідемії і нових норм виборчого законодавства.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Одеської облорганізації КВУ Анатолій Бойко на своїй сторінці в Facebook.

"Поки всі до виборів готуються, ми їх в Одесі вже проводимо. Спільно з IFES Ukraine, Центральною виборчою комісією і Центром управління навчанням учасників виборчих процесів провели моделювання процесу голосування з урахуванням всіх протиепідеміологічних вимог. Завдання моделювання - протестувати на практиці, як проходитиме процес голосування в умовах епідемії та нових норм виборчого законодавства", - зазначив Бойко.

За словами експерта, «процес голосування» пройшов дуже «не просто», оскільки довелося змоделювали безліч гострих і нестандартних ситуацій. Але всі учасники отримали море позитивних емоцій, а деякі «виборці» навіть хотіли проголосувати по другому колу або засмучувалися, що на їх долю не випало розігрувати якусь НП.

"Експеримент виявив ряд організаційних та юридичних питань, які необхідно оперативно вирішити для ефективної організації голосування 25 жовтня. І вже найближчим часом ми підготуємо і передамо ЦВК відповідні рекомендації", - акцентував Бойко.

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Успішно змоделювати процес голосування вдалося завдяки зусиллям представників різних організацій.

"Не тільки наших партнерів з IFES Ukraine, ЦВК і Центру управління навчанням учасників виборчих процесів, а й викладачів і студентів НУ "ОЮА", які погодилися виконати роль «виборців », а також членів обласної, міської та ряду районних територіальних виборчих комісій, які виконали роль членів модельної виборчої комісії", - підсумував голова Одеського облКВУ.