СБУ викрила посадовця мерії Подільська на підкупі членів виборчкому

СБУ викрила посадовця мерії Подільська на підкупі членів виборчкому

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Укрінформ
Служба безпеки України викрила посадовця мерії Подільська (Одеська область) на підкупі членів виборчкому.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє СБУ у Фейсбуці.

Оперативники спецслужби встановили, що організатором підкупу є начальник одного з управлінь Подільської міськради, який також є місцевим депутатом. За "грошову подяку" він запропонував члену міського виборчкому не реєструвати кандидатів від політсили-конкурента і підтримувати голосуваннями його партію.

"Дії депутата координував один із керівників Одеської облради. Він має спільні бізнес-інтереси у регіоні з чинним народним депутатом України. Перемога на виборах до Подільської міськради певної політсили мала сприяти "розвитку" їхнього бізнесу", - повідомили в СБУ.

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Правоохоронці затримали керівника управління мерії у Подільську під час передачі члену виборчкому частини неправомірної вигоди.

Проти зловмисника вже розпочато кримінальне провадження.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила на 25 жовтня чергові місцеві вибори в Україні.

Фото: СБУ

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