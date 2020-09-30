Поліція вже зафіксувала понад 1600 звернень щодо порушень виборчого законодавства

В Україні під час поточної виборчої кампанії зафіксовано понад 1600 звернень щодо порушень виборчого законодавства.

Про це радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко заявив 30 вересня під час брифінгу у Херсоні, передає кореспондент Укрінформу.

«В Україні наразі зафіксовано понад 1644 звернення громадян з інформацією про порушення виборчого законодавства. За цією інформацією внесено до ЄРДР, тобто мають ознаки кримінального злочину, 134 факти, решта – частина з них розглядається як адміністративні правопорушення», - зазначив Варченко.

Він звернув увагу, зокрема, на порушення законодавства про агітацію і нагадав, що вся друкована продукція повинна містити вихідні дані. Наразі, за його словами, вже є сотні таких порушень по Україні. Також він підкреслив, що агітаційна продукція має бути виготовлена виключно за рахунок виборчого фонду.

«Ніякий дядько Іван чи дядько Петро, який дав грошей чи на власному комп’ютері виготовив для хорошої людини тисячу чи сто тисяч примірників друкованої продукції - це не може бути прийнятним», - сказав радник міністра внутрішніх справ.

Він також попередив, що виборцям можна роздавати речі, що містять партійну символіку чи ім’я кандидата, лише за умови, що вони коштують не більше 63 гривень 6 копійок.

Варченко також застеріг від використання у виборчій кампанії силового аргументу.

«Незалежно від того, представники патріотичної чи менш патріотичної партії, незалежно від того представники це білої, зеленої, червоної чи рябої партії будуть використовувати в своїх інтересах якісь бойові чи спортивні загони - будуть нести відповідальність і організатори і виконавці», - зазначив радник.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.