У Франківську обласна ТВК відмовила у реєстрації кандидатам від ОПЗЖ

Івано-Франківська обласна ТВК відмовила у реєстрації кандидатам у депутати облради від партії «Опозиційної платформи – За життя». Причина – відсутність належної кількості кандидатів у списках.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє ГМ «ОПОРА».

«27 вересня відбулось засідання Івано-Франківської обласної ТВК. Окрім інших питань на засіданні розглядали питання реєстрації кандидатів у депутати облради від «Опозиційної платформи – За життя». У загальному виборчому списку висунуто 5 кандидатів, у територіальних списках по одному кандидату у другому, третьому та п’ятому виборчих округах. У реєстрації представникам ОПЗЖ відмовили, керуючись частиною 5 статті 219. Там зазначається, що територіальний виборчий список партії повинен включати не менше 5 і не більше 12 кандидатів у депутати», - повідомляє ОПОРА.

За їхньою інформацією, також відмову у реєстрації від Яремчанської ТВК отримали кандидати від партії «Об’єднання Самопоміч».

«Члени комісії мотивували це тим, що 22 вересня уже було прийняте рішення відмовити кандидатам в реєстрації, через почерговість включення представників різної статі у виборчий список», - зазначають в Громадянській мережі.

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Також Надвірнянська міська територіальна виборча комісія відмовила у реєстрації кандидату на посаду міського голови Василю Янцюку. Причина – помилки та неточності у заяві кандидата.

На Прикарпатті створили одну обласну, шість районних та 15 міських ТВК. Загалом сформовано 47 ТВК.