Миколаївський виборчком не зміг визначитися з реєстрацією кандидатів у депутати від ОПЗЖ

Миколаївська міська виборча комісія не прийняла жодного рішення щодо реєстрації кандидатів у депутати міськради від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ).

У членів комісії не вистачило голосів, ні щоб зареєструвати список, ні щоб відмовити.

Засідання комісії було закрите о 00.01 год 30 вересня, оскільки вийшов відведений законом термін про прийняття рішень з даного приводу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми проголосували за обидва запропоновані проєкти рішення, але жоден з них не отримав достатньої кількості голосів членів комісії. У кого які будуть ще пропозиції? Немає? На годиннику 12 година 1 хвилина ночі, ми не можемо далі працювати і приймати рішення. Отож засідання комісії закрито", - сказала голова міськвиборчкому Тетяна Павлова.

Варто зауважити, що засідання комісії затягнулося до опівночі, тому що раніше було оголошено кілька перерв в її роботі. Річ у тому, що ОПЗЖ при подачі документів допустило певні неточності. Список кандидатів, поданих до міськвиборчкому, відрізнявся від того, який був прийнятий на конференції партії. Деякі кандидати мали різні порядкові номери. Крім того, не було дотримано гендерної квоти.

Представники партії намагалися довести, що всі помилки виправлені і подано новий уточнений список. Але термін подачі документів закінчився ще 24 вересня, тому, відповідно до законодавства, міняти щось вже було не можна.

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Оскільки засідання комісії тривало, хоч і з перервами, але цілий день, не обійшлося без інцидентів - один зі спостерігачів втратив свідомість. Проте комісія продовжила працювати.

Представники партії пообіцяли оскаржити дане рішення через суд.