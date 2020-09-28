На Донеччині поліція розслідує факт підробки документів представниками однієї з партій
Укрінформ
Поліція Донеччини розслідує інформацію про підробку документів представниками однієї з політичних партій.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна поліція України.
Зазначається, що 26 вересня до Волноваського відділу поліції надійшло повідомлення від представника однієї з політичних партій про підробку підписів та документів представниками іншої політичної партії, які перешкоджають у реалізації виборчих прав.
Розпочато досудове розслідування.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання) Кримінального кодексу України.
Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.