На Донеччині поліція розслідує факт підробки документів представниками однієї з партій

Поліція Донеччини розслідує інформацію про підробку документів представниками однієї з політичних партій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що 26 вересня до Волноваського відділу поліції надійшло повідомлення від представника однієї з політичних партій про підробку підписів та документів представниками іншої політичної партії, які перешкоджають у реалізації виборчих прав.

Розпочато досудове розслідування.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.