В Україні за добу відкрили ще 15 справ через порушення виборчого процесу

За добу 25 вересня поліцейські відкрили 15 кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого процесу.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що загалом упродовж доби до поліції надійшло 159 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

“Найбільше повідомлень зафіксовано у місті Києві – 27, 16 повідомлень – у Чернівецькій, 15 – у Київській, 13 – у Дніпропетровській, по 11 – у Кіровоградській, Одеській та Рівненській, 9 – у Вінницькій, 8 – у Чернігівській, по 5 – у Луганській та Херсонській, по 4 – у Донецькій, Тернопільській та Черкаській, по 3 – у Волинській та Закарпатській, по 2 – Запорізькій, Івано-Франківській та Миколаївській, по 1 – у Львівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях”, - йдеться у повідомленні.

Усього з 5 вересня поліція зареєструвала 1083 заяви та повідомлення, пов’язаних із виборчим процесом.

Читайте також: У Харкові на посаду мера претендують 15 кандидатів

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.