У Харкові на посаду мера претендують 15 кандидатів

Документи до Харківської міської виборчої комісії подали усього 15 кандидатів у мери міста.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в міській виборчій комісії.

"Зараз на посаду мера Харкова претендують 15 кандидатів - 12 чоловіків та троє жінок. Серед них 11 висунуті політичними партіями, 4 - самовисуванці", - зазначили у комісії.

Щодо партій, то у виборах візьмуть участь висуванці "Європейської солідарності", "Блоку Кернеса - Успішний Харків", "Слуги народу", "ОПЗЖ", "Удару", "Голосу", "Блоку Світличної Разом", "Перемоги Пальчевського", "За майбутнє", ВО "Батьківщини", "Демократичної сокири".

За інформацією комісії, серед найбільш відомих кандидатів - мер Харкова Геннадій Кернес ("Блок Кернеса - Успішний Харків"), голова Харківської ОДА Олексій Кучер ("Слуга народу"), народний депутат України Олександр Фельдман ("ОПЗЖ"), ексгубернатор Харківської області, народний депутат України восьмого скликання Михайло Добкін (самовисуванець).

Як повідомляв Укрінформ, один з кандидатів - діючий Харківський міський голова Геннадій Кернес - проходить курс лікування у клініці "Шаріте" (Німеччина).

24 вересня товариш Кернеса, бізнесмен Павло Фукс розмістив у мережі медичний висновок за підписом професора "Шаріте", який свідчить, що "Кернес прогресує кожен день, і є надія на його повне одужання".

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23 вересня на конференції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків" Геннадія Кернеса офіційно висунули кандидатом на посаду мера Харкова. Перша п'ятірка кандидатів від партії на виборах до Харківської міськради також починається з Кернеса.

З 10 вересня Кернес перебуває на лікарняному.

15 вересня мерія офіційно підтвердила, що у Кернеса - коронавірус та двобічне запалення легенів. Він був госпіталізований до 17-ї міської лікарні у важкому, але стабільному стані.

Вночі 17 вересня Кернеса медичним літаком перевезли на лікування до Німеччини, у клініку "Шаріте".