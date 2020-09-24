Київрада може перетворитись на мініпарламент – КВУ

Генеральний директор громадської організації "Комітет виборців України" Олексій Кошель вважає позитивною тенденцію зростання інтересу чинних народних депутатів і відомих політиків до чергових місцевих виборів.

Про це він сказав у коментаторі Укрінформу.

"Ми помітили цікаву тенденцію на цих виборах, коли чинні народні депутати та колишні парламентарії балотуються до місцевої влади. Інтерес до місцевих виборів зростає, і я вбачаю в цьому великий позитив. Думаю, на прикладі Київради ми побачимо десятки колишніх народних депутатів або політиків. І це може мати досить позитивний ефект для роботи Київради: може відбутися перенесення частини механізмів парламентського життя, таких як більше увага до засідань. Тобто Київрада зможе за своїми характеристиками перетворитися на мініпарламент", - зазначив Кошель.

При цьому він нагадав, що раніше місцеві вибори партії сприймали за таким собі залишковим принципом.

"Тепер ми бачимо, як колишні народні депутати активно беруть участь у виборах на посаду Київського міського голови, два народних депутати від “Голосу” оголосили, що боротимуться за посади міських голосів окремих міст (Ярослав Рущишин оголосив, що йде на вибори мера Львова, а Олександра Устінова - на міського голову Вінниці - ред.). Також я зустрів приклади, коли екснародні депутати заявляли про свою участь у виборах у невеликих містах. Скажімо, в Кам'янці-Подільському буде балотуватися колишній народний депутат також (на посаду міського голови Кам’янця-Подільського як самовисуванець претендує екснардеп Володимир Мельниченко - ред.). Наприклад, “Сила і честь” заявляла, що Ігор Смешко може очолити їхній список до Київради", - уточнив Кошель.

Водночас зростання до місцевих виборів гендиректор КВУ пояснює розширенням повноважень на місцях у зв'язку з реформою децентралізації, коли на місцях розширено повноваження, а також тим, що "місцева політика стала надзвичайно активною".

"Ми бачимо, як міські голови впродовж досить короткого часу можуть отримувати популярність на всеукраїнському рівні. Приклад – це, зокрема, міські голови Черкас, Умані, Івано-Франківська та Тернополя", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.

Виборчий процес розпочався 5 вересня, а впродовж 15-24 вересня відбувається офіційне висування кандидатів.