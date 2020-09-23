На виборах працюватимуть 66 довготермінових спостерігачів ОБСЄ, ще 600 прибудуть напередодні

До складу Місії Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами увійшли 66 довготермінових спостерігачів. Ще 600 спостерігачів прибудуть за декілька днів до виборів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт ОБСЄ.

"Місію очолює Iнгібйорг Сольрун Гісладоттір, до складу основної команди входять 15 експертів, що базуються в Києві, 66 довготермінових спостерігачів, які 29 вересня будуть розміщені в міжнародних групах по всій країні. Крім того, Бюро клопотатиме, щоб держави-учасниці направили 600 короткострокових спостерігачів, які прибудуть за декілька днів до дня виборів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Місія проведе оцінку виборів щодо відповідності із зобов’язаннями перед ОБСЄ та інших міжнародних зобов’язань і стандартів демократичних виборів, а також національного законодавства. Спостерігачі будуть уважно стежити за основними аспектами виборів, такими як реєстрація виборців, проведення передвиборчої кампанії та її фінансування, роботою виборчої адміністрації та відповідних державних органів, законодавством, пов’язаним з виборами, та його імплементацією, медіасередовищем та вирішенням суперечок, пов’язаних з виборами.

Під час свого спостереження місія зустрінеться з представниками державних органів і політичних партій, представниками громадськості, ЗМІ та міжнародної спільноти. Місія тісно співпрацюватиме з Міністерством охорони здоров’я України і виконуватиме всі розпорядження і протоколи.

Буде опубліковано попередній звіт місії та поінформовано громадськість та медіа про перебіг спостереження за виборами. Наступного дня після виборів місія виступить із заявою про попередні висновки та висновки пресконференції. БДІПЛ опублікує остаточний звіт про спостереження приблизно через 2 місяці після закінчення виборчого процесу.

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Місія БДІПЛ зі спостереженнями за виборами, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ та Координатор проєктів ОБСЄ в Україні працюють незалежно та відповідно до своїх мандатів.

Як повідомлялося, в Україні 23 вересня розпочинає роботу Місія Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.