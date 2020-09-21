Глава МОЗ запевнив, що участь у виборах ніяк не вплине на його роботу в міністерстві

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що очолення списку до Одеської обласної ради від партії "Слуга Народу" ніяк не вплине на його роботу в міністерстві.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова".

"Ніяким чином моє очолення списку в Одеську обласну раду не вплине на мою роботу в МОЗ... Я працюю міністром охорони здоров'я, і не збираюсь йти з цієї посади, як багато хто хотів би", - сказав Степанов.

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Він зазначив, що депутат обласної ради не є тією посадовою особою, як депутат Верховної Ради, який не може працювати на іншій посаді.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров’я Максим Степанов отримав перший номер у списку до Одеської обласної ради від партії "Слуга Народу".

Чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.