Смешка висунули кандидатом у мери Києва
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті політичної сили.
«Одностайним рішенням повноважної конференції, Голова політичної партії «Сила і Честь» Ігор Смешко став кандидатом від партії на посаду мера столиці України – міста Києва. До першої партійної п’ятірки кандидатів у депутати Київської міської ради увійшли найкращі фахівці з досвідом та реальним бажанням до перетворень», - зазначили в пресслужбі партії.
Партійну п`ятірку очолили Ігор Смешко, Інна Новак, Володимир Тимошенко, Людмила Яценко, Юрій Прокоф’єв.
У своєму виступі Смешко заявив, що «Київ не заслуговує бути в такому стані як зараз, коли трамвайна колія впирається в торговельний центр, коли забудовуються парки, сквери, знищуються історичні будівлі» та оголосив наміри «повернути йому історичну славу одного з найкращих міст Європи».
Ігор Смешко, голова партії «Сила і Честь», раніше очолював головне управління військової розвідки Міноборони, СБУ, працював послом.
Інна Новак – засновник і керуючий партнер Групи компанії Грант Торнтон в Україні (входить до складу Grant Thornton — однієї з найбільших аудиторських, консалтингових мереж світу та об’єднує понад 56 000 співробітників більше ніж у 140 країнах). Депутат Київської міської ради VI скликання.
Володимир Тимошенко – доктор юридичних наук, генерал-лейтенант, правоохоронець. Професор кафедри правового забезпечення Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського.
Людмила Яценко – доктор медичних наук, науковий співробітник Національного інституту раку МОЗ України.
Юрій Прокоф’єв Михайлович – генерал-майор, академік Академії інженерних наук України. Працював начальником Головного управління військової освіти Міністерства оборони України, очолював перше управління розвідки Міністерства оборони України, був першим заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Як повідомлялося, чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня 2020 року.