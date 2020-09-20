Смешка висунули кандидатом у мери Києва

Кандидатом від партії «Сила і Честь» на посаду мера Києва став Ігор Смешко, він також очолить партійну п’ятірку до Київради.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті політичної сили.

«Одностайним рішенням повноважної конференції, Голова політичної партії «Сила і Честь» Ігор Смешко став кандидатом від партії на посаду мера столиці України – міста Києва. До першої партійної п’ятірки кандидатів у депутати Київської міської ради увійшли найкращі фахівці з досвідом та реальним бажанням до перетворень», - зазначили в пресслужбі партії.

Партійну п`ятірку очолили Ігор Смешко, Інна Новак, Володимир Тимошенко, Людмила Яценко, Юрій Прокоф’єв.

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У своєму виступі Смешко заявив, що «Київ не заслуговує бути в такому стані як зараз, коли трамвайна колія впирається в торговельний центр, коли забудовуються парки, сквери, знищуються історичні будівлі» та оголосив наміри «повернути йому історичну славу одного з найкращих міст Європи».

Ігор Смешко, голова партії «Сила і Честь», раніше очолював головне управління військової розвідки Міноборони, СБУ, працював послом.

Інна Новак – засновник і керуючий партнер Групи компанії Грант Торнтон в Україні (входить до складу Grant Thornton — однієї з найбільших аудиторських, консалтингових мереж світу та об’єднує понад 56 000 співробітників більше ніж у 140 країнах). Депутат Київської міської ради VI скликання.

Володимир Тимошенко – доктор юридичних наук, генерал-лейтенант, правоохоронець. Професор кафедри правового забезпечення Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського.

Людмила Яценко – доктор медичних наук, науковий співробітник Національного інституту раку МОЗ України.

Юрій Прокоф’єв Михайлович – генерал-майор, академік Академії інженерних наук України. Працював начальником Головного управління військової освіти Міністерства оборони України, очолював перше управління розвідки Міністерства оборони України, був першим заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Як повідомлялося, чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня 2020 року.