Авіація та кіберзахист — як силовики планують “відпрацювати” місцеві вибори

Публічний порядок та безпеку під час місцевих виборів забезпечуватимуть майже 136 тис. правоохоронців, будуть залучені всі підрозділи МВС та авіація.

Як передає Укрінформ, про це під час наради заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, повідомляє пресслужба МВС.

«Я бачу 2 основних напрямки роботи під час забезпечення правопорядку виборчого процесу. Це превентивна робота та підготовка особового складу. Основний тягар ляже на Національну поліцію. Головне завдання поліцейських – виявлення адміністративних та кримінальних правопорушень і доведення їх до суду. Загалом до несення служби із забезпечення правопорядку під час виборів буде залучено майже 136 тис. правоохоронців», - сказав Яровий.

За його словами, залучатимуться всі сили, а також авіаційні підрозділи МВС. «Для передислокування особового складу, вирішення невідкладних завдань та при змінах ситуації залучатиметься авіація. Вся система авіаційної безпеки МВС чергуватиме в посиленому режимі», - додав Яровий.

Перший заступник міністра поінформував, що весь особовий склад, який залучатиметься до забезпечення порядку під час виборів, буде забезпечений засобами індивідуального захисту. «Наш особовий склад виконуватиме завдання в умовах пандемії, тож ми маємо повністю убезпечити кожного правоохоронця засобами захисту та гідними умовами праці», - зазначив він.

Яровий також визначив завдання для проведення командно-штабних навчань до 15 жовтня із залученням ситуаційних центрів у всіх регіонах.

За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, поліція невідкладно реагуватиме на спроби створення мереж агітаційних сіток, які потенційно можна використати для скуповування голосів виборців.

Він уточнив, що поліцейські приділятимуть пильну увагу профілактиці порушень, пов’язаних із здійсненням протиправної агітації, та забезпеченню надійного кіберзахисту.

За словами голови ДСНС Миколи Чечоткіна, співробітники ДСНС продовжать перевірки об’єктів, де розміщуватимуться дільниці, а також проведуть інструктажі з питань техногенної та пожежної безпеки для членів виборчих дільниць.

Зі свого боку ДМС сконцентрує діяльність на видачі ID-карток, щоб кожен громадянин міг проголосувати, а також разом із Держприкордонслужбою своєчасно реагуватимуть на всі можливі питання, які виникатимуть при в’їзді на територію нашої країни спостерігачів.

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Як повідомлялося, в Україні 5 вересня офіційно стартував виборчий процес з проведення місцевих виборів, що заплановані на 25 жовтня.

Цьогорічні вибори голів і депутатів сільських, селищних та міських рад проходитимуть за новим Виборчим кодексом, що враховує нову територіальну основу України і кількість виборців у громаді.

Фото: пресслужба МВС