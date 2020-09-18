Труханова офіційно висунули кандидатом у мери Одеси

Делегати з'їзду партії "Довіряй справам", що відбувся 17 вересня, висунули чинного мера Одеси Геннадія Труханова кандидатом від цієї політсили на посаду Одеського міського голови на майбутніх місцевих виборах.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив сам Труханів у Facebook.

"Я радий, що за ці 5 років не підвів своїх земляків, і одесити вкотре довірили мені право висуватися на пост мера. Зі мною йде практично вся команда, з якою ми працювали всі ці роки, щоб продовжити розпочаті в місті перетворення", - зазначив Труханов.

За словами кандидата, передвиборча програма, з якою він йде на вибори, має символічну і знайому кожному назву - 7:40. "7 стратегій, 40 викликів і завдань, які ми обов'язково реалізуємо за п'ять років. Попереду у нас багато роботи, але дорогу здолає той, хто прямує", - підкреслив мер.

Як повідомляв Укрінформ, офіційними кандидатами в мери Одеси на місцевих виборах-2020 також є шоумен Олег Філімонов, висунутий від партії "Слуга Народу", директор Першого благодійного театрального фонду Наталя Делієва (від партії "Голос") і директор служби таксі "Бонд" Петро Обухов (від партії "Європейська солідарність").

Фото: Геннадій Труханов, ФБ