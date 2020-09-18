Труханова офіційно висунули кандидатом у мери Одеси
Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив сам Труханів у Facebook.
"Я радий, що за ці 5 років не підвів своїх земляків, і одесити вкотре довірили мені право висуватися на пост мера. Зі мною йде практично вся команда, з якою ми працювали всі ці роки, щоб продовжити розпочаті в місті перетворення", - зазначив Труханов.
За словами кандидата, передвиборча програма, з якою він йде на вибори, має символічну і знайому кожному назву - 7:40. "7 стратегій, 40 викликів і завдань, які ми обов'язково реалізуємо за п'ять років. Попереду у нас багато роботи, але дорогу здолає той, хто прямує", - підкреслив мер.
Як повідомляв Укрінформ, офіційними кандидатами в мери Одеси на місцевих виборах-2020 також є шоумен Олег Філімонов, висунутий від партії "Слуга Народу", директор Першого благодійного театрального фонду Наталя Делієва (від партії "Голос") і директор служби таксі "Бонд" Петро Обухов (від партії "Європейська солідарність").
Фото: Геннадій Труханов, ФБ