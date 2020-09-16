Кличко подякував за підтримку партіям, але "УДАР" іде на вибори самостійно

Партія «УДАР» іде на вибори самостійно і будь-яке об'єднання можливе тільки навколо інтересів киян.

Як передає Укрінформ, про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив у Фейсбуці, коментуючи заяву однієї з політичних партій про підтримку його кандидатури на виборах.

«Друзі! Сьогодні дізнався про підтримку моєї кандидатури на посаду мера Києва деякими іншими політичними силами. Я вдячний за це, бо підтримувати чи не підтримувати когось - це право кожної партії або політика. Розумію, що чимало політичних сил сьогодні хочуть, щоб Кличко був їхнім мером. Я ж знову чітко скажу всім: Я є і буду мером тільки киян! І завжди був відповідальним тільки перед киянами. Бо саме вони довірили мені втілювати зміни в Києві, обравши мером столиці", - зазначив він.

Він наголосив, що партія "УДАР" іде на вибори самостійно.

"Ми не торгуємось! Будь-яке об'єднання можливе тільки навколо інтересів киян. Бо ми працюємо з киянами і для киян!», - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, партія "Європейська солідарність" підтримає на виборах мера Києва нинішнього міського голову Віталія Кличка.