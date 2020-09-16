"Євросолідарність" підтримає Кличка на пост мера Києва

Як передає Укрінформ, про це заявив голова Київської міської організації партії "Європейська солідарність" Володимир Прокопів на з’їзді політсили.

"У 2015 році ми делегували на посаду Київського міського голови нині чинного мера Віталія Кличка. Саме в той час Петро Порошенко почав курс на децентралізацію. Завдяки цьому суттєво збільшено бюджет столиці. Це відкрило нам можливість для реалізації великої кількості амбітних планів, які поліпшили життя кожного з нас. Я підкреслюю, без цієї реформи, без децентралізації це було б неможливо. Тому зараз на посаду Київського міського голови ми підтримуємо нашого чинного міського голову, який реалізував політичний курс п'ятого Президента України", - сказав Прокопів.

Водночас він закликав киян на виборах до Київради підтримати кандидатів від "Європейської солідарності".

Як повідомляв Укрінформ, дружина п'ятого Президента України Марина Порошенко очолить список "Європейської солідарності" у Київраду.

Чергові місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня.