Марина Порошенко очолить список "Євросолідарності" у Київраду

Дружина п'ятого Президента України Марина Порошенко очолить список "Європейської солідарності" у Київраду.

Про це було оголошено під час презентації кандидатів у депутати до Київради від "Європейської Солідарності", повідомляє кореспондент Укрінформу.

Марина Порошенко розповіла, що до списку кандидатів також увійдуть голова київської організації партії "Європейська солідарність" Володимир Прокопів, колишній нардеп Леонід Ємець, голова партійної молодіжної організації "Солідарна молодь" Дінара Габібуллаєва , ветеран АТО Олександр Погребиський.

Як відомо, чергові місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня.

Фото: 5 канал