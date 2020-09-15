Обробка рук та захисні щитки: Кабмін розробить алгоритм для голосування на дому

Кабінет Міністрів затвердить алгоритм дій для виборців та членів виборчих комісій для проведення голосування на дому.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це журналістам сказав заступник міністра охорон здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Буде затверджена постанова КМУ, буде розроблено комунікаційний курс, як себе поводити як виборцю, який голосує вдома, так і члену виборчої комісії. Додатково буде з ними (членами виборчих комісій — ред.) пропрацьовано стосовно одягання /знімання засобів індивідуального захисту, обробки рук, правильного носіння масок, захисних щитків для того, щоб захистити як працівників, так і виборців від поширення коронавірусної хвороби”, - сказав Ляшко.

Він додав, що в цьому питанні Україна переймає досвід Польщі, яка проводила вибори під час епідемії коронавірусної хвороби.

Ляшко нагадав, що 9 вересня уряд вніс зміни до постанови про карантин, де є окремий додаток про забезпечення протиепідемічних норм під час проведення виборів, які заплановані на 25 жовтня.

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Як повідомлялося,15 липня Верховна Рада прийняла постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Згідно з нею місцеві вибори відбудуться в Україні всюди, окрім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької і Луганської областей.

5 вересня розпочався виборчий процес місцевих виборів.