Місцеві вибори у громадах, де було визнано неможливість їх проведення 25 жовтня 2020 року, відбудуться, щойно на цих територіях будуть необхідні безпекові умови.

Про це заявив голова Цетральної виборчої комісії Олег Діденко на зустрічі з послами країн Великої сімки 14 вересня, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

“Перші вибори можна проводити двічі на рік: у жовтні та березні. Ми плануємо в майбутньому звертатись до відповідних військово-цивільних адміністрацій щодо безпекової ситуації на цих територіях. Як тільки будуть необхідні умови – вибори будуть призначені”, - наголосив Діденко.

Як повідомлялося, Верховна Рада 15 липня призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

На засіданні 8 серпня ЦВК призначила на 25 жовтня 1441 перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів в усіх 24 областях України.

Водночас Центральна виборча комісія прийняла постанову, якою було встановлено неможливість проведення відповідно до положень Виборчого кодексу України виборів 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.