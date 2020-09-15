Порушення виборчого процесу: поліція відкрила вже 44 справи

Поліція за фактами порушення виборчого процесу вже розпочала 44 кримінальних провадження.

Як передає Укрінформ, про це на засіданні координаційного штабу щодо місцевих виборів заявив голова НПУ Ігор Клименко, повідомляє пресслужба МВС.

«5 вересня розгорнуто роботу ситуаційного центру, який буде працювати в цілодобовому режимі до оголошення результатів виборів. За фактами порушення виборчого процесу поліція вже розпочала 44 кримінальних провадження», - сказав Клименко.

Він зазначив, що з цих проваджень 18 - розпочато до початку виборчого процесу, 26 – після 5 вересня.

«Це, в основному, перешкоджання здійсненню виборчого права. Після початку виборчого процесу - надання неправомірних відомостей до державного реєстру виборців та підкуп виборців. В двох кримінальних провадженнях чотирьом особам пред’явлено підозру», - додав Клименко.

Голова Нацполіції зазначив, що найбільш типові схеми, які поліція фіксує, – надання грошової винагороди за зміну місць голосування та голосів за певного кандидата, а також роздача безоплатних подарунків різним верствам населення з логотипами кандидатів, продуктів харчування та засобів гігієни, організація безоплатних поїздок.

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«Нацполіція в режимі онлайн відслідковує ситуацію з порушенням виборчого процесу і відповідно реагує. Спільно з представниками Громадянської мережі ОПОРА ми створили чат-бот в Telegram. Він дає змогу в онлайн-режимі приймати інформацію з місця порушень, а поліція оперативно перевірятиме та реагуватиме на такі повідомлення», - наголосив він.

Зі свого боку перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий повідомив, що в МВС працює оперативний штаб, до якого залучено усі підрозділи.

Уточнюється, що найближчим часом планується проведення командно-штабних навчань, які, у зв’язку з пандемією COVID-19, проходитимуть дистанційно.

Голова ДСНС Микола Чечоткін сказав, що в ДСНС запроваджений цілодобовий моніторинг стану пожежної та техногенної безпеки на виборчих дільницях – їх більше 31 300.

Зокрема, на кожному об’єкті відбуватимуться позапланові перевірки джерел протипожежного постачання, визначення маршрутів під’їзду пожежно-рятувальної техніки. А на випадок виявлення вибухонебезпечних предметів в цілодобовій готовності перебуватимуть 25 піротехнічних розрахунків та 9 повітряних суден на випадок доставки оперативних груп або аеромедичної евакуації.

Окремо голова Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська зазначила, що буде запущено онлайн-навчання для слідчих і для поліції превенції.

«Варто не лише звертати увагу на поточну статистику щодо порушень виборчого законодавства та відкритих кримінальних проваджень, а і мати розуміння, скільки справ були доведені до суду. Якщо суспільство побачить, що порушники виборчого законодавства отримують реальні терміни та покарання, – вибори проходитимуть більш чесно та прозоро», - сказала Айвазовська.

Як повідомлялося, чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.